Tras la salida del Padre Rómulo Cámpora de la Capellanía de la Policía de San Juan, el paso a paso para elegir a su sustituto

Después de casi dos décadas de servicio religioso, el Padre Rómulo Cámpora anunció que dejaba su cargo como capellán de la Policía de San Juan . La noticia la dio el propio sacerdote a principio de esta semana tras superar un ataque cardíaco que lo mantuvo internado por casi un mes. Su legado en la fuerza policial es significativo, y su partida abre un proceso de selección para nombrar a su sucesor.

La Policía de San Juan venía contando con dos capellanes, el propio Rómulo Cámpora y el padre Gabriel Aciar, quien por estos días ejerce en solitario. Ahora, la Diócesis debe avanzar en la elección de quien ocupará la vacante dejada por Cámpora. El proceso de designación no es unilateral y sigue una serie de pasos que involucran tanto a la Iglesia como a las autoridades provinciales.

El Arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano, brindó detalles sobre el mecanismo para la elección del nuevo capellán, resaltando la doble instancia de nombramiento y las condiciones específicas que deben cumplir los candidatos.

Los requisitos y el proceso de selección

Monseñor Lozano explicó a Tiempo de San Juan que, si bien la propuesta surge de la Iglesia, la decisión final recae en la fuerza de seguridad provincial. "Al nuevo capellán lo proponemos los obispos y los designa la Policía", afirmó el Arzobispo.

Además de la propuesta eclesiástica, existen normas específicas impuestas por el Estado Provincial y la propia Policía que deben ser tenidas en cuenta para que un sacerdote pueda ser considerado para el puesto.

Algunas de estas condiciones son: “Ser menor de 35 años, tener tres años de ejercicio del ministerio sacerdotal y contar con buen estado de salud”.

El rol de los obispos en la evaluación

Antes de elevar la propuesta a las autoridades policiales, el proceso pasa por una etapa de profunda reflexión y comunicación a nivel eclesiástico. Lozano indicó que la tarea de la cúpula religiosa es fundamental para seleccionar al candidato.

"Los obispos dialogan con los posibles candidatos para discernir y luego deciden a quien proponer a la Policía". Este proceso implica evaluar no solo el cumplimiento de los requisitos formales, sino también la vocación, las aptitudes pastorales y la disposición de cada sacerdote para asumir un rol tan particular como es la capellanía policial.

Bajo este contexto, se espera que en las próximas semanas la Diócesis de San Juan defina su propuesta, dando el primer paso formal para cubrir el importante espacio que dejó el Padre Rómulo Cámpora después de una destacada trayectoria al servicio de los uniformados sanjuaninos.