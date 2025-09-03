Crece el ecosistema del Dique Punta Negra: la importante acción que realizaron para mejorarlo

En el marco de una política ambiental, la Secretaría de Ambiente realizó una nueva acción haciendo crecer la fauna ictícola del Dique Punta Negra . En esta oportunidad, se sembraron 520 pejerreyes juveniles con el objetivo de preservar el equilibrio ecológico del embalse y fomentar la pesca deportiva en la provincia.

Ambiente Curioso: paso a paso, cómo es el proceso de la cría del pejerrey sanjuanino que recién arranca

El operativo fue llevado a cabo por personal del Parque de la Biodiversidad, dependiente de la Dirección de Ecología Urbana, en conjunto con la Asociación Civil Sanjuanina de Pesca Responsable. Los ejemplares liberados provienen de los programas de reproducción que se desarrollan en las instalaciones del Parque, donde se realiza un seguimiento riguroso de los ciclos biológicos del pejerrey.

image

“Estas acciones son fundamentales para mantener y recuperar las poblaciones de especies en los embalses provinciales, garantizando su disponibilidad a lo largo del tiempo y evitando desequilibrios en el ecosistema”, afirmaron desde la repartición.

A su vez, destacaron que el pejerrey, considerado una especie clave para la pesca deportiva en la región, representa un valor significativo tanto desde el punto de vista ecológico como turístico y económico.

image

Cabe recordar que actualmente rige el período de veda de pesca del pejerrey en el Dique Punta Negra, una medida esencial para proteger el recurso durante su etapa natural de reproducción y acompañar los esfuerzos de conservación impulsados por el Estado.

La cría del pejerrey que va al Dique Punta Negra y a otros embalses sanjuaninos

El ciclo de cría del pejerrey que se siembra en los diques sanjuaninos se desarrolla en el Parque de la Biodiversidad. Allí, las ovas del pez son tratadas y llevadas a incubadoras especiales donde, tras 12 a 14 días, eclosionan las larvas.

Las crías se alimentan en piletas especiales y luego son trasladadas a lagunas artificiales para su crecimiento. Cuando alcanzan entre 4 y 6 cm, se realiza la siembra en los embalses de la provincia, fortaleciendo así la biodiversidad y la pesca deportiva sustentable.

image

El proceso incluye monitoreos permanentes de la calidad del agua y se realiza durante la veda de pesca, clave para proteger a la especie.

El pejerrey es un pez de agua dulce con gran valor ecológico y deportivo. Se reproduce principalmente entre septiembre y noviembre, y puede alcanzar hasta 50 cm de largo y vivir unos 10 años. Su cuerpo hidrodinámico le permite gran velocidad, y su dieta evoluciona desde el plancton hasta otros peces pequeños, incluyendo ocasionalmente individuos de su misma especie.