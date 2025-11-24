lunes 24 de noviembre 2025

Argentina vitivinícola

En el Día del Vino Bebida Nacional se estrena la miniserie: País Divino

La idea para celebrar esta fecha surgió del Fondo Vitivinícola, el mismo que creó la campaña El Vino nos une. Se estrena hoy por Youtube

Por Myriam Pérez
vino1
vino2

Hoy es el Día del Vino Bebida Nacional y en San Juan no hay brindis ni nada que se le parezca para celebrarlo. Quizá porque tuvo la mala suerte de caer lunes y pos Fiesta Nacional del Sol. Sí se podrá brindar en familia o con amigos y hasta, si gustan, viendo la miniserie que se estrena hoy en Youtube: “País Divino”. Esta es la forma de celebrar por parte del Fondo Vitivinícola, responsable de la promoción del vino en Argentina y de la campaña genérica “El Vino nos une”, que decidió poner todas las fichas a esta producción de cuatro capítulos realizada por Cactus Cine.

Esta realización resume y pone en valor algunas de las características más importantes de la forma de ser argentinos. Cuenta con testimonios recogidos en todo el país construyendo un mosaico que muestra esos valores singulares. Explora todo aquello que construye la argentinidad, la centralidad de la familia, el fuego de la pasión argentina, la amistad como gran motor y la solidaridad a flor de piel como pilares de un relato en el que siempre el vino y los brindis aparecen como hilvanes de la identidad nacional.

A lo largo de esta realización una voz irá entretejiendo testimonios, imágenes y situaciones que exploran la identidad nacional. Esa voz es la de Claudia Racconto, actriz mendocina de trayectoria en la escena teatral y en la comedia musical, también es actriz de doblaje y en 2024 ganó el premio Hugo Federal 2024 a la Mejor interpretación femenina.

vino2

“País Divino” muestra, además, muchas imágenes, recoge redes sociales junto con testimonios y reflexiones de personalidades del arte, la cultura, el deporte, la gastronomía. Elena Roger, Liniers, Fabricio Oberto, Walas, la sommelier Marcela Rienzo, Hernán Casciari, Narda Lepes, Facundo Arana, Santiago Korovsky, la científica del Conicet que participó de la expedición al fondo del mar Nadia Coralina son algunas de las voces que forman parte de la serie que el Fondo Vitivinícola estrenará hoy en el canal de YouTube/El Vinos Nos Une y en @elvinonosune; durante el mes de diciembre, cada semana se emitirá un nuevo capítulo de “País Divino”.

Esta producción contó con el aporte del Consejo Federal de Inversiones junto al financiamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina.

El cumple de 15

Fue un 24 de noviembre de 2010 cuando se firmó el decreto presidencial -que luego fue refrendado por la Ley Nacional 26.870-, en el que se declaró al Vino Bebida Nacional. Una fecha que serviría como pretexto para contribuir a la difusión cultural del vino, su promoción como alimento y como actividad económica generadora de trabajo. Así Argentina se convirtió en el primer país vitivinícola del mundo -aún es el único- en declarar al vino como su Bebida Nacional.

