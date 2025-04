En lo que va del año

A contramano de Nación, en San Juan la industria textil no registra despidos, pero sí se avizoran suspensiones

La apertura de importaciones está generando un impacto no deseado en la industria nacional y en San Juan la situación si bien no es la peor, esperan que no se complique. Sin despidos por el momento, las suspensiones no demorarían en llegar.