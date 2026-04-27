Casa Rosada: el Gobierno mantiene la prohibición del acceso a la prensa acreditada

El gobierno del presidente Javier Milei mantenía este lunes la prohibición del ingreso para los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.
lunes 27 de abril 2026
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El próximo jueves se cumplirá una semana de la decisión de la cúpula del oficialismo que desató una ola de críticas.
El gobierno del presidente Javier Milei mantenía este lunes la prohibición del ingreso para los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.
El próximo jueves se cumplirá una semana de la decisión de la cúpula del oficialismo que desató fuertes críticas.
De forma oficial, en la gestión libertaria señalaron que la medida contra los periodistas que cubren la actividades del Gobierno es preventiva.
La acción fue ejecutada tras un informe que realizó una señal de noticias y que podría derivar en espionaje ilegal, consideraron desde Balcarce 50.