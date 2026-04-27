LLA activó el operativo Rivadavia con Bruno Olivera y una dirigente de peso en el partido

El senador Bruno Olivera comanda el operativo Rivadavia para La Libertad Avanza (LLA), pero no va solo: en las caminatas que tuvieron lugar a fines de la semana pasada, lo acompaña Mariana Coria. La abogada es la actual titular de Anses Rawson y fue candidata a senadora en el 2023.

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En el programa de Tiempo Streaming, Off the récord, Olivera habló sobre su posible candidatura en el departamento gobernado por el oficialismo provincial, de la mano de Sergio Miodowsky. El senador dijo: “¿A quién no le gustaría poder mejorar el lugar donde nació?”

Días más tarde se lo vio caminando algunas zonas del departamento, con un equipo de LLA. Puntualmente, visitó algunos comerciantes y zonas comerciales del departamento.

A esta caminata se le sumó Coria, quien posteó en sus redes sociales: "Vamos a seguir caminando, dialogando y trabajando, porque Rivadavia se construye con todos y entre todos".

Rumbo al 2027, los partidos políticos empezaron a mostrar músculo y, en este marco, uno de los objetivos de LLA es ganar territorialidad con departamentos. Cabe destacar que, en Rivadavia, el partido que representa al presidente Javier Milei sumó en las elecciones del 2025 27,75% detrás de Por San Juan, que sacó 38,35%.