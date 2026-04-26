domingo 26 de abril 2026
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Colapinto Road Show EN VIVO: el piloto argentino aceleró y Buenos Aires explotó

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El piloto de la escudería Alpine dio un recorrido por el barrio porteño de Palermo.

Por Agencia NA

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Colapinto deslumbró al público argentino con su primera salida en el Lotus E20

Buenos Aires, 26 abril (NA) — El piloto argentino Franco Colapinto deslumbró a los fanáticos durante el Road Show en la Ciudad de Buenos Aires con su primera salida en el Lotus E20 del 2012.

Colapinto, quien atraviesa su tercera temporada en la Fórmula 1, recorrió algunas cuadras en Avenida del Libertadores y otras en Avenida Sarmiento en el Lotus que sorprendió al mundo en el 2012 con una gran actuación del finlandés Kimi Raikkonen.

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Colapinto aceleró y Buenos Aires explotó

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¡Suban el volume!

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"Pato" Sardelli hizo una versión del Himno Nacional Argentino

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¿Colapinto y Messi?

"¿Un asado con el 10 en Miami? No sé, yo no organizo nada. Me da cosa. Tengo muchas ganas de conocerlo desde hace mucho, pero quiero que sea algo natural y no algo de marketing", expresó Colapinto sobre Messi.

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Polémica por los precios del merchandising de Franco Colapinto en el Road Show Buenos Aires

Buenos Aires, 26 abril (NA) – Los precios del merchandising de Franco Colapinto en el Road Show Buenos Aires 2026 generaron repercusión entre los fanáticos tras viralizarse una imagen con el listado completo de productos.

El cartel exhibido en el evento muestra una amplia variedad de artículos oficiales, desde indumentaria hasta accesorios. Entre los productos más destacados aparece la chomba a 85.000 pesos y la remera sublimada a 75.000. También figuran el remerón oversize a 60.000 y la remera tradicional a 50.000.

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Colapinto agradeció la presencia de los fans y elogió estar en el país

"Algo muy lindo, estoy muy feliz de estar acá. Volver a la Argentina siempre es un placer y algo que disfruto un montón", declaró Colapinto antes del show en las calles de Buenos Aires.

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Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: “Me emociona”

Buenos Aires, 25 Abril (NA) — El piloto argentino de Fórmula 1 del equipo Alpine, Franco Colapinto, afirmó que se encuentra “emocionado” con respecto a su presentación del próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde protagonizará un road show.

Al ser consultado por el fanatismo que generó en el público argentino, Colapinto reconoció que “es algo muy distinto a lo que pasa con otros pilotos. Para mí, lo que se generó desde mi llegada fue muy lindo. El domingo no sé dónde van a entrar 500 mil personas”.

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Colapinto llegó al "Road Show" de Palermo

Buenos Aires, 26 abril (NA) – El piloto argentino Franco Colapinto ya se enucentra en la ciudad porteña para realizar la exhibición en la que miles de fanáticos se reunieron para ver al pilarense.

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Una multitud espera por Colapinto

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Las calles de la ciudad también viven la salida de Colapinto

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