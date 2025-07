La nueva pulseada por la conducción del sindicato de gastronómicos en San Juan

image Daniel Oruste, campaña 2021.

Por un lado, el oficialismo, que tiene el respaldo de la cúpula de la Confederación General de Trabajo (CGT) local y una pertenencia política al sector del senador Sergio Uñac pues Baraza es diputada proporcional suplente por el sublema Vamos San Juan. Por el otro, la oposición, que conformó una lista entre los dos candidatos más competitivos en el 2021, con Oruste como cabeza y con el respaldo del excandidato Fernando Olivera e incluso tienen, aunque de manera marginal, a un grupo minoritario de exintegrantes de la vieja lista de Rogelio Amaya.

Básicamente, las tres facciones que intentaron desbancar -por separado- a Baraza hace cuatro años, ahora generaron un único armado para enfrentarla. Tienen duras críticas. De movida, no reconocieron el triunfo de la secretaria General. En ese momento, hubo un escándalo por el resultado de la elección reñida con impugnaciones de la Junta Electoral. Baraza sacó 261 votos, Olivera obtuvo 238 votos y Oruste, 237. La gran discusión fue la urna de Veladero. De los 166 votos que contenía esa urna de oro, sólo 38 eran para la timonel de UTHGRA. El resto quedó impugnado. Aparentemente, ese remanente tenía como destino a Oruste, que en ese entonces era el delegado en alta montaña.

De cara a los comicios de septiembre, en la reedición de la pulseada entre la Lista Celeste (Baraza) y la Lista Lila (Oruste), ya hubo dardos al oficialismo. De primera hablaron de un "gremio abandonado" y de cierto pacto entre la secretaria General y los empresarios del sector. Una fuente deslizó en off que el candidato opositor fue despedido de Veladero después de 15 años de servicio. "No es casualidad", señalaron. Este diario buscó contactarse con la mujer, sin embargo no respondió.