Por obras, el tránsito por una calle central de la Capital estará cortado durante 15 días

OSSE comunicó el corte de tránsito en una zona de Capital a lo largo de 15 días.

Personal del Departamento Servicio Cloaca de Obras Sanitarias (OSSE) trabajará por el lapso de 15 días, desde este viernes 21 de noviembre, interrumpiendo el tránsito vehicular.

“El personal realizará la renovación de cañería colectora de HS 150 mm por uno de PVC de 160 mm. Para llevar adelante estas maniobras, se debe cortar totalmente el tránsito vehicular en calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre calles San Lorenzo y 25 de Mayo, por el lapso de días, a partir de este viernes 21 de noviembre”, indicaron desde la empresa.