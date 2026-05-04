Denuncian a Reidel, Caputo y Adorni por los gastos vip con la tarjeta de Nucleoeléctrica

La gestión pública de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) ha quedado bajo la lupa judicial tras una denuncia penal presentada por el diputado nacional Esteban Paulón. La presentación, que recae sobre el ex titular de la empresa Demian Reidel, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, apunta al presunto delito de malversación de caudales públicos derivado del uso irregular de tarjetas de crédito corporativas.

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La denuncia se basa en el informe de gestión brindado por Adorni ante la Cámara de Diputados, donde se detallaron gastos que Paulón califica como un "robo hormiga" destinado a fines personales. Entre los consumos registrados figuran rubros ajenos a la función pública, tales como perfumería, cosméticos, peluquería y compras en tiendas de ropa como Adidas y Decathlon en ciudades como Madrid, Estambul, Río de Janeiro y Punta Cana.

Llaman especialmente la atención los gastos en servicios de esparcimiento, como el "Pub El Pirata" y el parador "Mar y Sombra SL" en Valencia, que incluyó sesiones de masajes, cócteles y snacks. Asimismo, se reportaron estadías en hoteles de alta gama en destinos internacionales como el St. Regis en Singapur, el Marriott de Viena y el Meliá Castilla en Madrid.

Cifras y extracciones sospechosas

Los montos bajo investigación por compras en duty free y artículos personales ascienden a aproximadamente u$s 5.957 y más de $1.100.000. No obstante, el punto más crítico de la denuncia refiere a la falta de trazabilidad del dinero: se advierten extracciones de efectivo por casi 60 millones de pesos realizadas en enero de 2025, lo cual superaría los topes permitidos para viáticos oficiales.

Contraste con el ajuste y la privatización

Este escándalo estalla en un contexto de fuerte tensión para Nucleoeléctrica, responsable de las centrales Atucha I, II y Embalse. Actualmente, la empresa enfrenta un proceso de privatización parcial y proyecciones de despidos masivos que podrían afectar a 2.400 de sus 3.000 empleados. "Mientras el gobierno despide y ajusta en el sistema nuclear argentino, sus directivos están en un cumple", sentenció el diputado Paulón al señalar la contradicción entre el discurso de austeridad y estos gastos.

Medidas tras el escándalo

Ante la difusión de estos datos, el nuevo titular de NASA, Juan Martín Campos, informó que ha discontinuado el uso de las tarjetas corporativas para viajes al exterior. Según Campos, la medida busca transparentar la administración de recursos y aseguró que se ha solicitado la devolución de aquellos montos que fueron detectados como no justificados. La Justicia deberá determinar ahora quiénes fueron los responsables individuales de cada gasto entre los cerca de 100 funcionarios habilitados para usar dichos fondos.