lunes 4 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo

Denuncian a Reidel, Caputo y Adorni por los gastos vip con la tarjeta de Nucleoeléctrica

Entre los gastos de los funcionarios con una tarjeta de crédito del estado aparecen consumos en free shop, tragos, y servicios de sombrilla en playas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luis Caputo, Demian Reidel, y Manuel Adorni

Luis Caputo, Demian Reidel, y Manuel Adorni

La gestión pública de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) ha quedado bajo la lupa judicial tras una denuncia penal presentada por el diputado nacional Esteban Paulón. La presentación, que recae sobre el ex titular de la empresa Demian Reidel, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, apunta al presunto delito de malversación de caudales públicos derivado del uso irregular de tarjetas de crédito corporativas.

Lee además
grabois, durisimo contra adorni: ademas de chorro sos c...
Congreso

Grabois, durísimo contra Adorni: "Además de chorro sos c..."
Manuel Adorni y su contratista
Causa

Caso Adorni: el contratista de la casa del country dijo que recibió 245.000 dólares en efectivo en concepto de refacciones

Consumos de lujo en el exterior

La denuncia se basa en el informe de gestión brindado por Adorni ante la Cámara de Diputados, donde se detallaron gastos que Paulón califica como un "robo hormiga" destinado a fines personales. Entre los consumos registrados figuran rubros ajenos a la función pública, tales como perfumería, cosméticos, peluquería y compras en tiendas de ropa como Adidas y Decathlon en ciudades como Madrid, Estambul, Río de Janeiro y Punta Cana.

Llaman especialmente la atención los gastos en servicios de esparcimiento, como el "Pub El Pirata" y el parador "Mar y Sombra SL" en Valencia, que incluyó sesiones de masajes, cócteles y snacks. Asimismo, se reportaron estadías en hoteles de alta gama en destinos internacionales como el St. Regis en Singapur, el Marriott de Viena y el Meliá Castilla en Madrid.

Cifras y extracciones sospechosas

Los montos bajo investigación por compras en duty free y artículos personales ascienden a aproximadamente u$s 5.957 y más de $1.100.000. No obstante, el punto más crítico de la denuncia refiere a la falta de trazabilidad del dinero: se advierten extracciones de efectivo por casi 60 millones de pesos realizadas en enero de 2025, lo cual superaría los topes permitidos para viáticos oficiales.

Contraste con el ajuste y la privatización

Este escándalo estalla en un contexto de fuerte tensión para Nucleoeléctrica, responsable de las centrales Atucha I, II y Embalse. Actualmente, la empresa enfrenta un proceso de privatización parcial y proyecciones de despidos masivos que podrían afectar a 2.400 de sus 3.000 empleados. "Mientras el gobierno despide y ajusta en el sistema nuclear argentino, sus directivos están en un cumple", sentenció el diputado Paulón al señalar la contradicción entre el discurso de austeridad y estos gastos.

Medidas tras el escándalo

Ante la difusión de estos datos, el nuevo titular de NASA, Juan Martín Campos, informó que ha discontinuado el uso de las tarjetas corporativas para viajes al exterior. Según Campos, la medida busca transparentar la administración de recursos y aseguró que se ha solicitado la devolución de aquellos montos que fueron detectados como no justificados. La Justicia deberá determinar ahora quiénes fueron los responsables individuales de cada gasto entre los cerca de 100 funcionarios habilitados para usar dichos fondos.

Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Eduardo Elsztain, dueño de la mina Casposo viene al acto de reinaguración de la operacion minera: la mina de oro reinicia su producción con una planta reacondicionada y un esquema que combina empleo local y procesamiento de mineral de Hualilán.
Visita Calingasta

Eduardo Elsztain, el empresario del momento; viene a reinaugurar su mina de oro en San Juan

Jonatan Páez, delante de su emprendimiento en la esquina de Comandanta Cabot e Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel).
Personajes sanjuaninos

De empleado en parrillas ajenas a dueño de su propio fuego: la apuesta ganadora de Jonatan Páez

La particular escena de un puma comiendo un caballo a la vera de una ruta en Valle Fértil. Foto: Captura video Info Valle Fértil.
Naturaleza pura

Filmaron a un puma comiendo un caballo en una ruta sanjuanina

Polémica: quién es el picante diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni
Diputados

Polémica: quién es el "picante" diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni

Foto San Juan Antiguo, como se ve la iglesia desde la calle.
Movida patrimonial

Santas razones para no demoler la historia: la cruzada por las ruinas de la Iglesia de Trinidad

Te Puede Interesar

Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.
Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

Por Walter Vilca
El mensaje que dejó la foto Uñac-Carbajal hacia el interior del peronismo calingastino
Lectura

El mensaje que dejó la foto Uñac-Carbajal hacia el interior del peronismo calingastino

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Quiso vender un libro por una página web de San Juan y la estafaron en $8.000.000

San Juan ante el acuerdo Mercosur-UE: mosto, aceite de oliva y minerales, las principales exportaciones al viejo continente
Datos

San Juan ante el acuerdo Mercosur-UE: mosto, aceite de oliva y minerales, las principales exportaciones al viejo continente

Lo atacaron a cascazos para robarle la moto en Jáchal
Impactante video

Lo atacaron "a cascazos" para robarle la moto en Jáchal