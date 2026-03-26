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Estado

La Justicia ordenó a Vialidad Nacional actualizar los salarios tras más de un año de congelamiento

Se ordenó el pago de las sumas retroactivas adeudadas en tres cuotas bimestrales.

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El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) celebró este jueves que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús, hizo lugar a la medida cautelar en reclamo de la actualización de los salarios, que se encontraban congelados desde hacía más de un año.

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La presentación judicial la había hecho el gremio que conduce Graciela Aleñá y ahora la Justicia ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) la actualización de los sueldos.

“La medida se da luego de que los trabajadores viales no tuvieran aumentos salariales desde hace más de un año, y tras varias audiencias sin recibir ninguna propuesta formal de suba por parte de las autoridades”, sostuvo el STVyARA en un comunicado.

En su resolución, el magistrado consideró “acreditado el prolongado congelamiento salarial que afecta al sector desde octubre de 2024”, así como “la pérdida del poder adquisitivo en un contexto inflacionario y la situación de desigualdad respecto de otros trabajadores del organismo que sí percibieron incrementos salariales”.

Asimismo, destacó “el carácter alimentario del salario” y la “falta de una negociación colectiva efectiva”.

De esta manera, la Justicia dispuso que los salarios del sector sean actualizados en las mismas condiciones que los acuerdos paritarios celebrados en el Convenio 214, con vigencia desde noviembre de 2024.

Ante la noticia de este fallo, Aleñá afirmó que “representa un paso fundamental en la defensa de nuestros derechos y confirma la legitimidad de nuestro reclamo”.

La resolución judicial ordenó el pago de las sumas retroactivas adeudadas que deberán abonarse en tres cuotas bimestrales y los respectivos bonos desde mediados del año 2024.

El año pasado, el gobierno de Javier Milei había intentado avanzar con el cierre de Vialidad Nacional, pero el Congreso frenó la iniciativa.

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