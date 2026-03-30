Tras el freno a la carne argentina a China, ¿qué pasará con los productos sanjuaninos exportados al gigante asiático?

Tras el freno a la venta de carne argentina a China , en San Juan expresaron que las medidas sanitarias impuestas no afectarán a las exportaciones sanjuaninas hacia el país asiático. Desde la Dirección de Comercio Exterior manifestaron que son casos puntuales que no tendrán gran repercusión en el comercio externo de la provincia.

Adrián Alonso, director de Comercio Exterior, expresó a Tiempo de San Juan que, independientemente de la desregulación del Senasa , los mercados internacionales exigen garantías de inocuidad y calidad alimentaria. Esta aclaración se debe a las críticas que han trascendido por las desregulaciones llevadas a cabo en el organismo durante la gestión de Javier Milei. En ese sentido, Alonso detalló que las exportaciones deben adecuarse a las normativas y certificaciones exigidas por los países importadores y los reglamentos de la Organización Mundial del Comercio. “Si un exportador no cumple con las normas del país importador, simplemente no puede vender”, señaló.

Para esto, indicó que las empresas deben recurrir a los servicios brindados por firmas que llevan a cabo el proceso de certificación de calidad, lo cual avala los productos que quieren comercializarse hacia el exterior. “El sistema actual es más ágil, pues el mercado autoriza a exportar bajo sus propias exigencias, y quien no cumple es 'castigado' por el propio sistema comercial”, señaló el funcionario.

En la actualidad, las exportaciones de San Juan a China superan los 800.000 dólares, entre las que se destaca el mosto concentrado, que representa entre un 75% y 80% de las ventas. El resto lo integran vino fraccionado, pistacho ocasionalmente, manufacturas de plástico, así como canto, gravas y piedra.

La Administración General de Aduanas de China frenó la semana pasada un cargamento de 22 toneladas proveniente de la planta que el frigorífico ArreBeef posee en Pérez Millán, del partido bonaerense de Ramallo, ante la supuesta presencia del antibiótico cloranfenicol, prohibido en el comercio internacional hace años.

La agregaduría agrícola argentina en Beijing reaccionó notificando a las autoridades locales, lo que derivó en una rápida reunión entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), especialistas técnicos y representantes de la empresa afectada, a fin de sacar conclusiones que posibiliten acotar el impacto de ese cierre y que no afecte a otros cargamentos ya en curso.

En virtud de que las primeras hipótesis técnicas apuntaron a un posible falso positivo o a la presencia de sustancias similares, el ente que se ocupa de controlar inició sobre hechos consumados un proceso de trazabilidad para identificar el origen del lote cuestionado, rastreando hasta el campo donde fueron criados los animales.