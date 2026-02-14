sábado 14 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
UNSJ

Estrenan una app sanjuanina para detectar especies venenosas

Una herramienta tecnológica pensada para salvar vidas y brindar información confiable llegará a los celulares de los sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan
escorpion
image

"Venenosos San Juan" se estrenará en la provincia con el objetivo de salvar vidas y de educar a la población. Se trata de una app gratuita desarrollada por especialistas de la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Ciencias Exactas, que permitirá identificar especies venenosas presentes en la provincia y actuar con rapidez ante posibles picaduras o mordeduras.

Lee además
La ambiciosa apuesta para modernizar el Auditorio Juan Victoria ya está en marcha en San Juan.
Icónico

El renacer de un gigante: los secretos de la histórica remodelación del Auditorio Juan Victoria
pedro y nidia, sesenta y cuatro anos de amor, una historia bien sanjuanina
San Valentín

Pedro y Nidia, sesenta y cuatro años de amor, una historia "bien sanjuanina"

El decano de Ciencias Exactas, Jorge Castro, explicó que la app que se podrá descargar en los celulares de todos los interesados fue creada por informáticos de la facultad y cuenta con contenido biológico elaborado por investigadores del área de Biología.

La herramienta, acorde explicó, está enfocada especialmente en escorpiones, arañas y serpientes, especies que pueden representar un riesgo en distintos puntos del territorio provincial.

Según detalló el decano, la aplicación permitirá que cualquier persona, en cualquier parte de la provincia, pueda identificar rápidamente una especie ante un posible incidente. “Ante un riesgo de picadura de estos escorpiones o arañas o mordeduras de serpientes, la app le permite claramente poderlas identificar de manera inmediata y segura”, indicó.

image

Además, la plataforma incluye un apartado específico sobre síntomas asociados a envenenamientos, lo que permitirá reconocer señales de alerta tras una picadura o mordedura. También ofrecerá información clave sobre los centros asistenciales más cercanos, de acuerdo con la ubicación del usuario.

“Si alguien tiene picaduras o mordeduras con efectos venenosos, la app muestra los síntomas que puede tener y la información de los centros asistenciales más cercanos que tengan en la zona donde se encuentra”, detalló el académico que recomendó no matar al ejemplar en caso de picadura o mordedura.

“Lo recomendable es que no se mate a la especie que atacó y que se la coloque en algún tipo de recipiente, porque de esa manera es fácil poder identificarla”, sostuvo el decano con el objetivo de facilitar el reconocimiento correcto de la especie y determinar con mayor precisión el tratamiento adecuado.

Presentación oficial

La presentación oficial de la aplicación se realizará este jueves a las 9:30, en un acto donde los investigadores mostrarán en pantalla gigante el funcionamiento de la herramienta y las distintas pestañas que integran la plataforma.

“Va a estar bastante interesante verlo cómo funciona explicado por parte de los investigadores porque vamos a tener en pantalla gigante para poder mostrar las distintas pestañas que tiene la app”, adelantó Castro.

Con esta iniciativa, la UNSJ busca combinar conocimiento científico y tecnología al servicio de la comunidad, ofreciendo una herramienta práctica para prevenir riesgos y actuar con rapidez ante emergencias vinculadas a fauna venenosa en San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Después de la lluvia, cómo estará el tiempo en San Juan este sábado

Encuentro frustrado de therians en Albardón: qué opinan los sanjuaninos sobre la nueva moda

Una por una, las 20 transformaciones del paraje Difunta Correa

UDAP hará paro a menos de 24 horas de recibir una oferta salarial

Amas de Casa: una familia en San Juan necesitó más de medio millón de pesos para no ser pobre en enero

Pimpinela vuelve a San Juan: dónde y cuánto cuesta la entrada

El gesto histórico que aún marca identidad política en San Juan

Una figura central del jazz internacional llega a San Juan con clases y concierto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
pedro y nidia, sesenta y cuatro anos de amor, una historia bien sanjuanina
San Valentín

Pedro y Nidia, sesenta y cuatro años de amor, una historia "bien sanjuanina"

Por Myriam Pérez

Las Más Leídas

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos
Mecánico en la mira

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos
Estuvo presa

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales
Poder Judicial

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado
En Chimbas

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Videos prohibidos

Un empleado del Poder Judicial de San Juan es investigado por presunta tenencia de material de pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras video
Historia

Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

El trekking en la zona del Complejo Ceferino Namuncurá es una cita ineludible en San Martín. video
Tiempo de verano en San Juan

San Martín potencia su turismo: trekking renovado y más cuidado, y la puesta en valor de la "Ruta del Algarrobo"

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia
Marquesado

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia