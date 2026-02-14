Estrenan una app sanjuanina para detectar especies venenosas

"Venenosos San Juan" se estrenará en la provincia con el objetivo de salvar vidas y de educar a la población. Se trata de una app gratuita desarrollada por especialistas de la Universidad Nacional de San Juan , a través de la Facultad de Ciencias Exactas , que permitirá identificar especies venenosas presentes en la provincia y actuar con rapidez ante posibles picaduras o mordeduras.

Icónico El renacer de un gigante: los secretos de la histórica remodelación del Auditorio Juan Victoria

El decano de Ciencias Exactas, Jorge Castro , explicó que la app que se podrá descargar en los celulares de todos los interesados fue creada por informáticos de la facultad y cuenta con contenido biológico elaborado por investigadores del área de Biología.

La herramienta, acorde explicó, está enfocada especialmente en escorpiones, arañas y serpientes, especies que pueden representar un riesgo en distintos puntos del territorio provincial.

Según detalló el decano, la aplicación permitirá que cualquier persona, en cualquier parte de la provincia, pueda identificar rápidamente una especie ante un posible incidente. “Ante un riesgo de picadura de estos escorpiones o arañas o mordeduras de serpientes, la app le permite claramente poderlas identificar de manera inmediata y segura”, indicó.

image

Además, la plataforma incluye un apartado específico sobre síntomas asociados a envenenamientos, lo que permitirá reconocer señales de alerta tras una picadura o mordedura. También ofrecerá información clave sobre los centros asistenciales más cercanos, de acuerdo con la ubicación del usuario.

“Si alguien tiene picaduras o mordeduras con efectos venenosos, la app muestra los síntomas que puede tener y la información de los centros asistenciales más cercanos que tengan en la zona donde se encuentra”, detalló el académico que recomendó no matar al ejemplar en caso de picadura o mordedura.

“Lo recomendable es que no se mate a la especie que atacó y que se la coloque en algún tipo de recipiente, porque de esa manera es fácil poder identificarla”, sostuvo el decano con el objetivo de facilitar el reconocimiento correcto de la especie y determinar con mayor precisión el tratamiento adecuado.

Presentación oficial

La presentación oficial de la aplicación se realizará este jueves a las 9:30, en un acto donde los investigadores mostrarán en pantalla gigante el funcionamiento de la herramienta y las distintas pestañas que integran la plataforma.

“Va a estar bastante interesante verlo cómo funciona explicado por parte de los investigadores porque vamos a tener en pantalla gigante para poder mostrar las distintas pestañas que tiene la app”, adelantó Castro.

Con esta iniciativa, la UNSJ busca combinar conocimiento científico y tecnología al servicio de la comunidad, ofreciendo una herramienta práctica para prevenir riesgos y actuar con rapidez ante emergencias vinculadas a fauna venenosa en San Juan.