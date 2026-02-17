Orrego celebró el anuncio de Vicuña: "Marca un antes y un después"

La empresa minera Vicuña Corp. presentó este lunes los resultados de su Evaluación Económica Preliminar (PEA), un documento que por primera vez unifica la visión técnica de los depósitos Josemaría y Filo del Sol dentro del denominado Proyecto Vicuña. La iniciativa contempla una inversión total estimada en USD 18.000 millones a lo largo de su vida útil.

El anuncio fue destacado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , quien calificó la proyección como un “paso histórico” para la provincia.

“San Juan da un paso histórico. El plan de inversiones de Vicuña por USD 18.000 millones en 10 años para el desarrollo de Josemaría y Filo del Sol marca un antes y un después para nuestra provincia. Más producción, más exportaciones y más empleo para los sanjuaninos”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

Orrego también subrayó el rol del Estado provincial en el proceso: “Desde el Gobierno vamos a acompañar este proceso con reglas claras, control ambiental y desarrollo de proveedores locales, para que el crecimiento quede en San Juan”.

El Proyecto Vicuña se presenta como un activo estratégico de cobre, oro y plata que integra ambos yacimientos en plena cordillera de los Andes, en territorio sanjuanino y próximo al límite con Chile.

Según el detalle técnico difundido en la PEA, el desarrollo se estructurará en tres etapas. La primera fase estará centrada en Josemaría, con la puesta en marcha de una mina a cielo abierto y una planta concentradora diseñada para futuras expansiones, con el objetivo de acelerar la producción inicial y generar flujo de caja operativo temprano.

La segunda etapa contempla el aprovechamiento de los recursos de óxidos de Filo del Sol, junto con la instalación de una planta destinada a la recuperación de cobre, oro y plata, ampliando la capacidad productiva general.

Finalmente, la tercera fase prevé la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol. En ese esquema se incorporará infraestructura considerada estratégica, bajo modalidad de outsourcing, que incluye una planta desalinizadora de agua, sistemas de transporte de concentrado y una planta de tratamiento.

Desde la compañía remarcaron que la Evaluación Económica Preliminar constituye un hito clave de cara a una eventual decisión de sanción hacia fin de año. De concretarse ese paso, se desplegaría el capex estimado en USD 7.000 millones para la Etapa 1, con inicio proyectado en 2027 y primera producción prevista para 2030.