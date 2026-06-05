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Emocionante

El mensaje que el Indio Solari le grabó a Messi y nunca se lo envió: "Qué tal si..."

Tras la muerte del artista, comenzó a circular un audio inédito dedicado al capitán de la Selección Argentina. En la grabación le expresó su admiración y le dejó un deseo para la Copa del Mundo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La muerte del Indio Solari a los 77 años generó una profunda conmoción en el ambiente cultural argentino. En medio de las despedidas, los homenajes y los recuerdos, comenzaron a circular mensajes inéditos atribuidos al artista.

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Uno de ellos tiene como destinatario a Lionel Messi. Se trata de un audio que el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habría grabado para el capitán de la Selección Argentina en la previa de su último Mundial, pero que nunca llegó a enviarse ni a ser conocido por el futbolista.

En la grabación, el Indio le expresa toda su admiración y respeto al rosarino. “Lionel, compatriota. Habla el Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable”, comienza el mensaje.

Luego, Solari le agradece por las alegrías futboleras que le regaló durante tantos años. “Te felicito, me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también”, expresó.

El cierre del audio deja una frase cargada de deseo y complicidad, justo en la previa de una nueva Copa del Mundo. “Te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te lo merecés. Posdata: qué tal si ganás un campeonato del mundo más. Estás para eso, viejo”, concluye.

Embed - Rosario3 on Instagram: " EL MENSAJE DEL INDIO PARA MESSI QUE EMOCIONÓ TRAS SU MUERTE En una entrevista exclusiva, el Indio Solari le había dejado un mensaje especial a Lionel Messi de cara al Mundial 2026. “Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo”, dijo el histórico líder de Los Redondos en un video que volvió a viralizarse. La muerte del Indio, a los 77 años, generó una enorme conmoción en la música argentina y multiplicó los homenajes de artistas, hinchas y fanáticos. Sus palabras unieron dos pasiones populares: el rock y el fútbol, con Messi como destinatario de un deseo bien ricotero."
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El mensaje se viralizó rápidamente entre fanáticos ricoteros y seguidores de Messi, conmovidos por el cruce simbólico entre dos íconos populares de la cultura argentina.

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