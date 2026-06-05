Lionel Messi sumó su mensaje de despedia al Indio Solari

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se despidió del músico Carlos "Indio" Solari por medio de su cuenta personal de Instagram.
viernes 5 de junio 2026
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Momentos antes se había conocido un mensaje del Indio que nunca le envió a Messi, en el que le decía que estaba para ganar otra copa del mundo, y le agradecía por la alegría.
El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se despidió del músico Carlos "Indio" Solari por medio de su cuenta personal de Instagram.
"Siempre en nuestros corazones. QEPD", fueron las palabras de Messi en una historia de Instagram para recordar a uno de los músicos más influyentes del país.