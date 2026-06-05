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Emoción

Lionel Messi sumó su mensaje de despedia al Indio Solari

Momentos antes se había conocido un mensaje del Indio que nunca le envió a Messi, en el que le decía que estaba para ganar otra copa del mundo, y le agradecía por la alegría.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se despidió del músico Carlos "Indio" Solari por medio de su cuenta personal de Instagram.

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"Siempre en nuestros corazones. QEPD", fueron las palabras de Messi en una historia de Instagram para recordar a uno de los músicos más influyentes del país.

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