martes 9 de diciembre 2025

Detienen a un delincuente que entró a robar a un consorcio céntrico y se hizo de un jugoso botín

El robo se perpetró durante la jornada del lunes. Las imágenes captadas por un testigo y el rápido accionar de la Policía fueron suficientes para dar con el autor en las inmediaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A la izquierda, el ladrón viendo hacia el interior de la vivienda para verificar si había alguien. A la derecha, el delincuente saliendo con el botín robado.

A la izquierda, el ladrón viendo hacia el interior de la vivienda para verificar si había alguien. A la derecha, el delincuente saliendo con el botín robado.

Un importante robo registrado en pleno centro capitalino terminó con un hombre detenido y un botín millonario recuperado. El hecho ocurrió durante la mañana del lunes 8 de diciembre en el complejo El Arrabal, ubicado sobre Avenida Ignacio de la Roza 873 Oeste, cuando un delincuente ingresó a un departamento y escapó con bienes de alto valor.

Según informaron desde la Policía, el damnificado había salido de su domicilio a las 6:30 rumbo a su trabajo en 25 de Mayo, dejando puertas y ventanas cerradas, aunque sin medidas de seguridad adicionales. Dos horas después, alrededor de las 8:43, un familiar que reside en el mismo complejo advirtió la presencia de un sujeto merodeando el lugar y lo vio dirigirse directamente al departamento.

Ante la sospecha, el testigo llamó al 911. Minutos más tarde, mientras observaba desde la ventana, notó que el mismo individuo salía por la ventana del departamento cargando dos bolsos y una campera. Logró fotografiarlo y envió las imágenes al propietario, lo que resultó crucial para la identificación del sospechoso.

El dueño regresó cerca de las 9:30 y constató que le habían sustraído una gran cantidad de objetos de valor: dos notebooks, perfumes, ropa, joysticks, herramientas, electrodomésticos, una mochila, un bolso y un par de zapatillas, entre otros elementos. Todo el domicilio se encontraba revuelto, evidencia del rápido accionar del delincuente. El botín fue valuado en $3.500.000.

Gracias a los datos y a las imágenes aportadas, efectivos policiales realizaron un rastrillaje por la zona y lograron aprehender a un hombre de 34 años, residente del barrio El Chañar, sindicado como el presunto autor del robo. La causa quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, bajo la carátula de Hurto Calificado.

