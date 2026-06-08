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Telekino: un apostador de San Juan ganó $2,5 millones y ya corre el plazo para cobrar el premio

Un vecino de San Juan se llevó $2,5 millones en el último sorteo del Telekino. El premio fue vendido en Rawson y podrá cobrarse hasta fines de junio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino ganó un premio en el Telekino.

Un sanjuanino ganó un premio en el Telekino.

La fortuna volvió a caer en San Juan tras el último sorteo del Telekino. Un jugador de la provincia resultó ganador de un premio de $2.500.000, de acuerdo con la información difundida por la Caja de Acción Social.

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El ticket premiado fue vendido en la Agencia N° 010, ubicada en el departamento Rawson. Según los datos oficiales, el ganador participó con el cartón N° 168.244, combinación que le permitió acceder al premio millonario.

Tras la confirmación del resultado, las autoridades recordaron que existe un plazo determinado para reclamar el dinero. En este caso, el premio estará disponible hasta el 29 de junio, fecha a partir de la cual prescribirá si no es retirado por su titular.

Desde los organismos responsables de los juegos oficiales también insistieron en la necesidad de conservar el cartón en buen estado. Este documento es el único comprobante válido para acreditar la titularidad del premio y completar el trámite de cobro correspondiente.

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