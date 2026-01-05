"El último esfuerzo": los "Reyes" coparon el centro sanjuanino en la recta final y contaron qué compraron

Las compras de Reyes Magos, a último momento en San Juan.
A pesar del intenso calor, el termómetro superaba los 30 grados a las 11 de la mañana, este lunes el microcentro sanjuanino se vio copado de gente caminando rápido y con varias bolsas en las manos. Este año, los “Reyes Magos” decidieron esperar hasta último momento para elegir los regalos que los chicos recibirán este martes 6 de enero.
En ese contexto, Tiempo de San Juan salió a consultar a la gente qué les parecían los precios, qué rubros eligieron y cuánto decidieron gastar. Muchos de quienes respondieron aseguraron que, después de todos los festejos, este era el “último esfuerzo” para el bolsillo.
La mayoría indicó que eligieron juguetes para agasajar a los chicos, mientras que la indumentaria y la electrónica también figuraron entre los elegidos.
En cuanto al ticket promedio, muchos compradores aseguraron que, para el total de los niños de la casa, se movió entre $100.000 y $150.000. Por su parte, los locales comerciales señalaron que la forma de pago más elegida fue con tarjeta, en cuotas de entre 3 y 6 sin intereses.
Mirá los testimonios de los “ayudantes sanjuaninos” de los Reyes Magos:
