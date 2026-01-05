lunes 5 de enero 2026

Videonota

"El último esfuerzo": los "Reyes" coparon el centro sanjuanino en la recta final y contaron qué compraron

Durante la mañana de este lunes, previo a la celebración, los locales de la Peatonal se vieron colmados de gente. Entre cuotas y regalos de valores diversos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A pesar del intenso calor, el termómetro superaba los 30 grados a las 11 de la mañana, este lunes el microcentro sanjuanino se vio copado de gente caminando rápido y con varias bolsas en las manos. Este año, los “Reyes Magos” decidieron esperar hasta último momento para elegir los regalos que los chicos recibirán este martes 6 de enero.

En ese contexto, Tiempo de San Juan salió a consultar a la gente qué les parecían los precios, qué rubros eligieron y cuánto decidieron gastar. Muchos de quienes respondieron aseguraron que, después de todos los festejos, este era el “último esfuerzo” para el bolsillo.

image

La mayoría indicó que eligieron juguetes para agasajar a los chicos, mientras que la indumentaria y la electrónica también figuraron entre los elegidos.

En cuanto al ticket promedio, muchos compradores aseguraron que, para el total de los niños de la casa, se movió entre $100.000 y $150.000. Por su parte, los locales comerciales señalaron que la forma de pago más elegida fue con tarjeta, en cuotas de entre 3 y 6 sin intereses.

Mirá los testimonios de los “ayudantes sanjuaninos” de los Reyes Magos:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " A último momento y bajo un intenso calor, el microcentro sanjuanino se llenó de gente buscando los regalos de Reyes. Juguetes, indumentaria y electrónica fueron los más elegidos, con un gasto promedio de entre $100.000 y $150.000 por familia. Muchos coincidieron en que fue el “último esfuerzo” para el bolsillo. Mirá los testimonios de los ayudantes sanjuaninos de los Reyes Magos. Más info en @tiempodesanjuan #reyesmagos #compras #sanjuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

