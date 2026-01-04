Horario extendido y promociones: la apuesta del comercio sanjuanino para Reyes

San Juan se prepara para uno de los momentos de mayor movimiento comercial del verano, impulsado por la celebración de los Reyes Magos. Con el objetivo de ordenar la afluencia de público y facilitar las compras, la Cámara de Comercio y Servicios local estableció un cronograma especial para los días previos a la festividad.

El lunes 5 de enero, en la antesala del Día de Reyes, los comercios abrirán sus puertas en horario extendido, funcionando de manera continua entre las 9:00 y las 21:30. En tanto, el martes 6, la actividad se desarrollará con los horarios habituales.

La iniciativa apunta a que las familias cuenten con más tiempo y tranquilidad para elegir los regalos destinados a los niños, evitando concentraciones excesivas de personas.

Desde la institución remarcaron la importancia de acompañar estas fechas tradicionales e invitaron a priorizar las compras en negocios de la zona, destacando que esta elección contribuye al sostenimiento de la economía local y al empleo de numerosas familias.

Además, señalaron que los comercios ofrecerán distintas alternativas de pago y promociones, diseñadas para facilitar el acceso a los regalos en un escenario económico complejo.