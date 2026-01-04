domingo 4 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener en cuenta

Horario extendido y promociones: la apuesta del comercio sanjuanino para Reyes

La Cámara de Comercio comunicó cómo funcionará el comercio y destacó las facilidades de pago en la antesala de los Reyes Magos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

San Juan se prepara para uno de los momentos de mayor movimiento comercial del verano, impulsado por la celebración de los Reyes Magos. Con el objetivo de ordenar la afluencia de público y facilitar las compras, la Cámara de Comercio y Servicios local estableció un cronograma especial para los días previos a la festividad.

Lee además
Dos ferias de emprendedores se realizarán en San Juan para elegir los regalos de los Reyes Magos.
En San Juan

Dos ferias con regalos originales y a precios accesibles, para que elijan los Reyes Magos
El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.
Clima

Se viene un sábado cálido con algo de viento para San Juan

El lunes 5 de enero, en la antesala del Día de Reyes, los comercios abrirán sus puertas en horario extendido, funcionando de manera continua entre las 9:00 y las 21:30. En tanto, el martes 6, la actividad se desarrollará con los horarios habituales.

La iniciativa apunta a que las familias cuenten con más tiempo y tranquilidad para elegir los regalos destinados a los niños, evitando concentraciones excesivas de personas.

Desde la institución remarcaron la importancia de acompañar estas fechas tradicionales e invitaron a priorizar las compras en negocios de la zona, destacando que esta elección contribuye al sostenimiento de la economía local y al empleo de numerosas familias.

Además, señalaron que los comercios ofrecerán distintas alternativas de pago y promociones, diseñadas para facilitar el acceso a los regalos en un escenario económico complejo.

Temas
Seguí leyendo

Jubilados de ANSES: el extra de $120.000 que sigue vigente en 2026 y pocos conocen

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla

Granizo y lluvias intensas en el cierre del 2025 en San Juan: rige alerta para varios departamentos

Alerta amarilla por tormentas intensas y posible caída de granizo para varios departamentos de San Juan

Año Nuevo con calor y nubosidad: así estará el tiempo en San Juan este 31

Hay alerta por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas para 5 departamentos de San Juan

En detalle, los controles que realizará la Policía de San Juan por Año Nuevo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano
Galería de fotos

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa
Terrible desenlace

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida

Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará
Cambió de aire

Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan
Atenti

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

Cayó el presunto jefe de La Banda del FBI: simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas
Investigación

Cayó el presunto jefe de "La Banda del FBI": simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas

Te Puede Interesar

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026 video
Video

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026

Por David Cortez Vega
Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro
En la madrugada del sábado

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

El trabajador golondrina que fue asesinado con una piedra por su amigo albardonero
Historias del Crimen

El trabajador golondrina que fue asesinado con una piedra por su amigo albardonero

Horario extendido y promociones: la apuesta del comercio sanjuanino para Reyes
A tener en cuenta

Horario extendido y promociones: la apuesta del comercio sanjuanino para Reyes

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa
Terrible desenlace

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida