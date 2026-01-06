Quiénes son los Reyes Magos que pasan por San Juan y por qué motivo buscan alegrar a los niños
Familias y vecinos de Chimbas y Sarmiento se organizan cada año para recorrer barrios, repartir golosinas y entregar regalos, sosteniendo una tradición solidaria que nació en lo íntimo y hoy moviliza a comunidades enteras en la noche más esperada por los chicos.
En la noche en la que la ilusión vuelve a recorrer las calles, San Juan tiene Reyes Magos con nombres propios, historias familiares y un fuerte compromiso solidario. No llegan desde Oriente, sino desde Chimbas y Sarmiento, con trajes armados en casa, bolsas llenas de golosinas y un mismo objetivo: que ningún chico se quede sin vivir la magia del Día de Reyes.
En Chimbas, los Reyes Magos tienen apellido y raíces profundas en el barrio. Son hermanos de la familia Celedón y están acompañados por primos, tíos, suegros y otros familiares que, año tras año, se suman a esta iniciativa que nació puertas adentro, casi sin proponérselo.
Todo comenzó después de la pandemia, cuando una reunión familiar y el deseo de celebrar el Día de Reyes con sus propios hijos encendieron la chispa. Con el tiempo, el gesto se fue ampliando: primero para los chicos del barrio, luego para otros sectores cercanos al Parque Industrial y, finalmente, para una recorrida cada vez más extensa.
Hoy, esa caravana familiar recorre calles como Cipoletti, 25 de Mayo, Salta y Neuquén, para luego volver al punto de partida. No hay grandes estructuras ni sponsors: hay autos, disfraces, bolsitas armadas con esfuerzo y una convicción que se repite cada año. La experiencia de haber sido niño y no recibir un regalo fue el motor inicial; la sonrisa de los chicos, el combustible que mantiene viva la tradición.
En Sarmiento, un legado que sigue a caballo
En Media Agua, la historia tiene otro ritmo y un profundo valor simbólico. Allí, los Reyes Magos salen a caballo, recorren los barrios y entregan golosinas y regalos que los propios padres dejan previamente para sus hijos. Es una postal que ya forma parte de la identidad del departamento.
La iniciativa está marcada por la memoria de Mauricio Fernández, reconocido dirigente político, exconcejal, amante de la tradición gaucha y referente de campañas solidarias. Fernández falleció trágicamente en mayo de 2023, cuando el colectivo que conducía por la Ruta 153 impactó contra un camión, a la altura de Cañada Honda.
Lejos de apagarse, su espíritu solidario sigue presente. Su hijo, junto a vecinos y comerciantes de Sarmiento, decidió continuar con ese camino. La organización del recorrido está en manos de un grupo de vecinos que cada año redobla el esfuerzo para que la tradición no se pierda y siga creciendo.
Este 2026, la caravana real volverá a salir desde el Hospital Ventura Lloveras a partir de las 20, atravesando calles y barrios como Uruguay, 25 de Mayo, Villa Güell, Lagunas del Rosario, Virgen del Luján, Covisar y Plaza Dominguito, entre otros puntos. Además, los organizadores reciben los juguetes que los padres quieren hacer llegar a sus hijos para que sean entregados por los Reyes durante los días previos.