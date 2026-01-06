martes 6 de enero 2026

Unos cracks

Los Reyes "verdinegros": Roberval y Alderete, con capa y corona, sorprendieron a niños por las calles sanjuaninas

Los exjugadores de San Martín recorrieron distintos puntos del Gran San Juan en una caravana solidaria que llevó regalos, sonrisas y sorpresa a decenas de chicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
De los cortos y los botines a la capa y la corona. Andrés Alderete y Roberval cambiaron el verde y negro por los trajes de Reyes Magos y salieron a las calles sanjuaninas para regalar ilusión. La escena se repitió en cada parada: chicos sorprendidos, familias emocionadas y un gesto simple que se transformó en una tarde inolvidable.

La iniciativa fue impulsada por el Lavadero Alem, espacio barrial del que Alderete es padrino y desde donde se organizó una caravana solidaria que recorrió distintos sectores del Gran San Juan. Con música, regalos y mucha cercanía, los exverdinegros visitaron barrios de Concepción, Benavidez y Chimbas, llevando la magia de los Reyes a los más chicos.

Lejos del fútbol profesional, pero cerca de la gente, Alderete y Roberval se sumaron a una propuesta que tuvo como eje compartir tiempo, atención y alegría. No hubo discursos ni poses, solo la sorpresa de ver a dos exjugadores conocidos de San Martín tocando timbres, saludando a los chicos y repartiendo sonrisas.

