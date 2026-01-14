Boca va por su primer ensayo del año: enfrenta a Millonarios en un amistoso y el DT ya tiene los once

Boca se prepara para el primer desafío del año. Con el Torneo Apertura a la vuelta de la esquina, este miércoles se enfrentará a Millonarios en La Bombonera (19 horas) en el marco de un amistoso especial: se jugará la Copa Miguel Ángel Russo , en homenaje al fallecido ex DT xeneize. Renovado en la idea, aunque por ahora no en los nombres -a la espera de la llegada de Marino Hinestroza-, Claudio Úbeda presentaría un nuevo esquema y la aparición de futbolistas que no venían siendo titulares.

En función del ensayo formal que se desarrolló el lunes en el predio de Ezeiza, tras el día libre del plantel, todos los caminos conducen a que habrá algunas sorpresas en la formación en relación con la que cerró el 2025 ante Racing.

Si Úbeda ratifica los nombres que probó, las novedad más relevante en Boca pasa por la presencia de Ander Herrera desde el arranque, además del cambio de dibujo táctico. El cuerpo técnico rompería con el 4-4-2 utilizado en el cierre del Clausura y apostaría por un 4-3-3 bien marcado: un solo nueve de referencia, extremos bien abiertos y un mediocampo con mucha asociación y dinámica. Mientras que, en el extremo derecho, persiste la única incógnita: Kevin Zenón o Brian Aguirre.

Aunque lo más probable, en la antesala del amistoso con Millonarios, es que se repita el mismo equipo y sistema, no se descarta algún retoque de último momento. Cuando el DT paró el once de Boca, Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia ni siquiera participaron del equipo suplente por distintas molestias físicas, por lo que no hay que descartar que alguno de ellos -especialmente el chileno- pueda meterse en la consideración. Por ahora, igualmente, asoma difícil que sumen minutos.

Amistoso internacional: la probable formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.