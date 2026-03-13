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Allanaron la sede de la UOM por una denuncia sobre un contrato

El gremio señaló que se trata de "una falsa acusación". La denuncia incluye "asociación ilícita".

Por Agencia NA
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La Justicia allanó hoy la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que lidera Abel Furlán, por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita, mientras que la conducción del gremio vinculó la inicativa a “una falsa acusación” en el marco de la interna que atraviesa la organización sindical.

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El procedimiento fue dispuesto por el juez federal Julián Ercoloni, por requerimiento del fiscal Eduardo Taiano, en el marco de una investigación sobre Furlán y María Soledad Calle por un contrato de la empresa USEM, que ella dirige, con la UOM.

Calle es una dirigente vinculada a La Cámpora. Fue presidenta del bloque de concejales de Zárate y referete del Frente de Todos de esa región.

USEM administra el 80% de los aportes sindicales, y puede abrir cuentas bancarias en nombre del sindicato, ejecutar pagos y administrar la caja sindical completa.

El contrato estipula honorarios para la empresa equivalentes al 0,5% de todo lo recaudado por la cuota sindical y tiene una duración de 10 años.

La denuncia judicial fue realizada por dirigentes de la UOM opositores a Furlán de la Seccional Zárate-Campana, y señala que los accionistas de USEM son Calle y Adalberto Raúl Braconi, además de remarcar que la mujer es también empleada del propio sindicato y mantiene una “relación cercana” con Furlán.

“Furlan se presentó espontáneamente el mismo día que circuló la noticia de la denuncia, designó al doctor (Alejandro) Rua como su abogado, rechazando la falsa acusación. A su vez, acompañó toda la información sobre la administración de los recursos de la UOM, los convenios de fideicomiso donde se establece en punto 1 y 2 del mismo la obligación de que una S.A quien lo administre, los contratos de administración anteriores correspondientes a la empresa Donington de Raúl Olmos, como los actuales con la nueva empresa administradora USEM”, dijeron fuentes del gremio.

Un dirigente del sindicato precisó a la Agencia Noticias Argentinas que en allanamiento “vinieron a buscar la info que voluntariamente presentamos” y remarcó que pese a ese procedimiento, Furlán “continuó con su agenda tal cual estaba prevista”.

“Estamos tranquilos. Buscaron los tres documentos que presentó Abel espontáneamente en digital y los pidieron en original y se los entregamos. A pesar de que antes no los requirieron, hoy los fueron a buscar”, detalló.

En el sindicato señalaron que “las condiciones del contrato son más benignas” porque “cuando antes Donington era dueño del fideicomiso, ahora la UOM lo recupera y USEM solo administra la transferencia a las seccionales y los pagos a proveedores que UOM le indica mediante órdenes de pago”.

“El contrato con Donington duró 23 años, ahora se redujo a menos de la mitad, es decir 10″, indicaron las fuentes y ratificaron que Furlán “se puso a disposición de la Justicia y a la espera de lo que el juez resuelva”.

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