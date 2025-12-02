Detienen en el microcentro a una pareja de mecheros

Una pareja de mecheros fue detenida en pleno microcentro sanjuanino, luego de ser acusada de robar prendas de vestir en un comercio ubicado en la zona. El hecho ocurrió durante la noche del lunes y fue detectado por personal de la Policía Ciclística.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se produjo alrededor de las 22:45 en la intersección de Rivadavia y Avenida Rioja. Los efectivos advirtieron una discusión entre varias personas y, al acercarse, una empleada del local Madness Junior relató que la pareja había sustraído ropa del negocio.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 08.42.01

La mujer, de 28 años, fue interceptada en el lugar por las propias trabajadoras, quienes lograron frenarla cuando intentaba escapar con una bolsa repleta de prendas robadas. Minutos después, los uniformados dieron con su cómplice, un joven de 22 años que merodeaba por la zona y que también tenía artículos sustraídos.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del fiscal de Flagrancia. Los dos sospechosos fueron trasladados a la Comisaría 3ª, donde quedaron alojados mientras continúa la investigación.