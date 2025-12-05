Chimbas: destrozó un auto para robar todo lo que había de valor

Un violento hecho delictivo se registró este martes en Villa Obrera, Chimbas, donde un hombre de 26 años rompió el vidrio de un automóvil para robar varios elementos personales. El hecho fue detectado gracias al sistema de monitoreo, que alertó de inmediato a la Policía.

Emotivo Video: en una escuela de Chimbas vendieron bizcochuelos e hicieron rifas para que un compañero vaya al baile de egresados

Violento atraco Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

Según informaron desde la Comisaría 30°, el sujeto fue interceptado en la intersección de calles Martina Chapanay y El Carrito. Al revisarlo, los efectivos encontraron entre sus pertenencias un par de zapatillas marca Adidas, un pantalón azul oscuro y unos auriculares inalámbricos blancos. La víctima reconoció esos elementos como propios.

El hombre fue detenido en el acto y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que ahora investiga el caso. Todos los efectos sustraídos fueron recuperados y devueltos a su dueño.

El acusado fue trasladado a la sede policial para continuar con las actuaciones legales correspondientes.