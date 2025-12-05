viernes 5 de diciembre 2025

Villa Obrera

Chimbas: destrozó un auto para robar todo lo que había de valor

El ladrón fue atrapado y quedó a disposición de Flagrancia. Los efectos robados a la víctima fueron devueltos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
villa obrera

Un violento hecho delictivo se registró este martes en Villa Obrera, Chimbas, donde un hombre de 26 años rompió el vidrio de un automóvil para robar varios elementos personales. El hecho fue detectado gracias al sistema de monitoreo, que alertó de inmediato a la Policía.

Según informaron desde la Comisaría 30°, el sujeto fue interceptado en la intersección de calles Martina Chapanay y El Carrito. Al revisarlo, los efectivos encontraron entre sus pertenencias un par de zapatillas marca Adidas, un pantalón azul oscuro y unos auriculares inalámbricos blancos. La víctima reconoció esos elementos como propios.

El hombre fue detenido en el acto y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que ahora investiga el caso. Todos los efectos sustraídos fueron recuperados y devueltos a su dueño.

El acusado fue trasladado a la sede policial para continuar con las actuaciones legales correspondientes.

