lunes 1 de diciembre 2025

Siniestro fatal

Tragedia: a los 23 años, murió Aucán Maliqueo tras un brutal accidente en moto

El joven sufrió un severo traumatismo de cráneo tras la tragedia. Pese a las maniobras de RCP, no lograron reanimarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
md

La ciudad de Bariloche vivió una tarde cargada de conmoción tras la tragedia en la que murió Aucán Maliqueo, un motociclista de 23 años. El joven perdió la vida luego de un fuerte impacto con una camioneta Toyota Hilux. El accidente ocurrió este domingo, alrededor de las 17, en la intersección de Río Minero y Avenida Bustillo.

El joven, vecino del barrio Pilar II, sufrió un traumatismo de cráneo gravísimo que derivó en su inmediato colapso.

Testigos del hecho brindaron relatos diferentes sobre la dinámica del choque, aunque coincidieron en la violencia del impacto. El conductor de la camioneta intentó ayudar a la víctima, pero allegados —incluida una prima— comenzaron a agredirlo y debió abandonar el lugar para resguardar su integridad. Más tarde regresó a la comisaría, donde se puso a disposición de la Justicia, se le realizó el test de alcoholemia que dio negativo y quedó alojado de manera preventiva.

Las maniobras de RCP que no alcanzaron

Maliqueo circulaba junto a otra moto en la que iban personas de su entorno, quienes fueron los primeros en notar la ausencia de pulso y comenzaron a practicarle RCP de inmediato. Las maniobras se extendieron durante más de 30 minutos, hasta la llegada del personal sanitario, que finalmente confirmó el fallecimiento del joven.

Leé más: Identificaron al motociclista que murió tras impactar contra un poste en Pocito

La Policía de Río Negro inició una causa por homicidio culposo en accidente de tránsito. Tras la autorización judicial, una empresa funeraria retiró el cuerpo de Aucán Maliqueo, en un episodio que dejó profunda consternación entre familiares, amigos y vecinos del sector.

