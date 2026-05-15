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Medio Oriente

Israel atacó Gaza, y asegura haber asesinado a un importante comandante de Hamas

Los ataques misilísticos lanzados por Israel contra un edificio de departamentos en Gaza dejaron al menos 3 palestinos muertos y 26 heridos.

Por Agencia NA
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Tres palestinos murieron y otros 26 resultaron heridos hoy durante ataques aéreos israelíes en la Ciudad de Gaza, informaron fuentes médicas palestinas, mientras Israel dijo haber matado a un importante comandante militar de Hamás.

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Fuentes locales y testigos indicaron que los aviones de combate israelíes lanzaron al menos tres misiles contra un departamento del edificio Al-Mu’taz al oeste de la Ciudad de Gaza, lo cual provocó un incendio en el departamento.

Médicos informaron a Xinhua que los equipos de emergencia trasladaron un cuerpo y 20 heridos al Hospital de Campo de Al-Saraya administrado por la Sociedad de la Media Luna Roja palestina.

En un incidente separado, fuentes locales señalan que un dron israelí atacó un vehículo en movimiento en la calle de Al-Wehda en la Ciudad de Gaza, lo que dejó dos muertos y seis heridos.

El ejército israelí atacó hoy en Gaza al líder del ala militar de Hamas, Izz al-Din al-Haddad, indicó en una declaración conjunta el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

La televisión estatal israelí, Kan TV, informó que Al-Haddad, un importante comandante de las Brigadas al-Qassam, fue alcanzado por la fuerza aérea israelí en un departamento en el que se ocultaba en el barrio de Rimal en la Ciudad de Gaza.

El canal citó a un importante funcionario de seguridad, quien señaló que el ataque fue un “éxito” y que es probable que Al-Haddad haya muerto.

La Radio del Ejército Israelí informó que el ejército también atacó un vehículo que había abandonado la zona del departamento en un aparente intento de impedir su fuga.

En la declaración conjunta de Netanyahu y Katz se afirmó que Al-Haddad fue uno de los dirigentes que planearon el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel, y se indicó que Al-Haddad “se negó a cumplir el acuerdo encabezado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump para desarmar a Hamas y desmilitarizar la Franja de Gaza”.

El ataque se produce en medio de crecientes operaciones militares israelíes contra comandantes de campo de Hamas, junto con ataques continuos contra toda la Franja de Gaza, donde la situación humanitaria se sigue deteriorando.

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