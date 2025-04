Cómo están hoy los dos complejos de viviendas con piscina y SUM que construyó Nación y que San Juan busca manejar

El programa nacional fue creado en la gestión de Alberto Fernández para dar una solución habitacional a mayores de 60 años que no calificasen por la edad para ningún crédito hipotecario. El PAMI participaba del proyecto aportando el equipamiento y las prestaciones para su correcto funcionamiento. El año pasado, la repartición nacional rechazó ese manejo y Nación estuvo de acuerdo el pase de la titularidad al Gobierno de San Juan, podrá disponer de estos techos para paliar la gran demanda habitacional en la provincia.

Lo último que se conoció sobre el tema fue expresado por el ministro de Infraestructura de San Juan, Fernando Perea, quien dijo sobre Casa Activa que "son dos obras que ya están terminadas. Y la verdad que siempre se decía que iba a tomar el PAMI. Nos encontramos también con la sorpresa de que no, que PAMI no lo va a recibir en Nación, no la quiere, la pasarían a la provincia. De palabra, no oficialmente. Pero de ser así, que yo creo que va a ser así en corto plazo, ya el gobernador decidirá cuál será el destino de Casa Activa. Son monoambientes", expresó el funcionario en diálogo con Radio Colón días atrás.

¿Cómo son los complejos de Casa Activa? Fueron pensados para destinarlos a adultos mayores en comodato y construyeron uno en Pocito y otro en Chimbas. Cada uno de estos dos barrios cuenta con 32 viviendas: 20 monoambientes y 12 viviendas de 1 dormitorio, con una galería perimetral semicubierta. Además, cuenta con diversos espacios comunes: área de encuentro, de ajedrez, jardín de invierno, área parrillas, SUM, área de espacio colectivo, área posta saludable, parquización y estacionamiento. Asimismo, cada complejo cuenta con un edificio que se pensó para funcionar como “Centro de día”, con piscina y parquización.

Este programa es uno de los dos nacionales que la Provincia quiere manejar. El otro el Procrear, con un escenario parecido: se trata de dos barrios, uno muy avanzado de monoblocks y otro que apenas se empezó a construir, ambos tuvieron convocatoria para inscribirse pero nunca se sortearon. Se trabaja para que Nación lo traspase al Gobierno local y que lo pueda administrar mediante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

TIEMPO DE SAN JUAN visitó los complejos de Casa Activa en la provincia, y constató que hay algunas roturas en vidrios, pero en general se mantienen en buen estado. A continuación, las imágenes de estas particulares viviendas.

Pocito

Chimbas

