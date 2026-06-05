Geraldo: cuatro décadas siendo la voz y el nexo de Calingasta

Voz clara, dicción impecable, y sobre todo contenido informativo que narra el presente conociendo la historia de Calingasta por mérito propio. Muchos sanjuaninos lo pueden corroborar porque desde allí, Geraldo Moroso, supo – y sabe- informar para medios provinciales desde hace 40 años. Sí, una vida que sigue siendo plena y con el entusiasmo del primer día. Tanto es así que también estudió Sommelerie en la Universidad Católica de Cuyo con sede en Barreal y se recibió para estar a tono con el desarrollo vitivinícola de la zona.

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Fue un 28 de noviembre de 1986 cuando la radio de Calingasta comenzó a tener un nombre propio . Desde entonces han pasado, no sólo años, sino muchos cambios tecnológicos y maneras de ejercer el periodismo. Geraldo supo adaptarse sin dejar de lado el espíritu que lo mantiene conectado con la gente.

De pequeño vivió con su familia en Uspallata, Mendoza, donde realizó sus estudios primarios y secundarios. Luego comenzó a cursar la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, pero la situación económica lo obligó a abandonar la carrera tras tres años de estudio.

Todo esto que parece muy pensado y prolijo tuvo un momento que quedó librado al azar y a eso se debe su ingreso al mundo de las comunicaciones. Mientras trabajaba en un hotel en aquel distrito mendocino, conoció a personal de Canal 7 de Mendoza que estaba instalando Radio Calingasta. Ellos lo alentaron a sumarse al proyecto por su conocimiento de la cultura y las familias locales, y aquí viene la parte atribuida a la fortuna. “Esperaba el colectivo para darle un rumbo a mi vida y dije: si el primero que pasa va hacia Mendoza, me voy a trabajar a Córdoba en otro rubro y si pasa la TAC, regreso a Calingasta. Dios dirá hacia donde debo ir. Diez minutos después, apareció la TAC”, cuenta emocionado.

Sus comienzos en radio Calingasta fueron duros. Eran épocas en las que las comunicaciones no eran fluidas, apenas si había una cabina telefónica en todo el departamento y una veintena de teléfonos desde los cuales se pedía la comunicación a una operadora. Toda una odisea.

“Las noticias se cubrían valiéndose de equipos de VHF para contactar a los distritos que son muy distantes entre sí, y los títulos de los diarios se recibían por teléfono cada mañana. Fui aprendiendo de a poco de la mano de grandes profesionales como Víctor Hugo Echegaray, Martín Sanz, Jesús Legrand y Guido Iribarren. Ellos fueron mis maestros”, recuerda. “Las noticias se cubrían valiéndose de equipos de VHF para contactar a los distritos que son muy distantes entre sí, y los títulos de los diarios se recibían por teléfono cada mañana. Fui aprendiendo de a poco de la mano de grandes profesionales como Víctor Hugo Echegaray, Martín Sanz, Jesús Legrand y Guido Iribarren. Ellos fueron mis maestros”, recuerda.

El único diario que llegaba hasta allá por aquellos años era el Cuyo, y para no quedar tan atrasado, realizaba una comunicación con ese medio, todos los días a las 8 de la mañana, momento en que Enrique Domingo López, leía los títulos. Así llegaban las primeras noticias diarias, y por supuesto, él retribuía el gesto contando los hechos que allí sucedían.

Luego de trabajar en Radio Calingasta, pasó por Radio Frontera, y gracias al impulso de Mario Vega y Lía Michalek, fundó su propio medio: Radio Manantial, que hoy cuenta con 20 años de trayectoria y tecnología a la altura de las emisoras de la capital provincial.

Entiende que “hoy en dia a pesar de estar a 290 kilómetros, estamos muy cerca y conectados. Gracias a todos los periodistas que ante cualquier requisitoria siempre están”, agrega

Curiosidad y compromiso social

La carrera de Geraldo ha estado marcada por una búsqueda constante de conocimiento. Esa curiosidad lo llevó, ya siendo un profesional consolidado, a estudiar la carrera de Sommelier. “Mi intención era descubrir qué había dentro de una botella y terminé siendo un apasionado de la vitivinicultura, entendiendo que la historia de Calingasta también se cuenta en sus vinos”, asegura.

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Momentos felices y no tanto

A lo largo de los años, le ha tocado informar sobre momentos que lo hicieron muy feliz y otros en los que debió transmitir tragedias que marcaron a la comunidad, como el accidente de los chicos Bugallo en el Cerro Mercedario o crímenes que conmovieron al departamento. “El dolor de esa familia, de los hermanos, me marcó para siempre al igual que el asesinato de una chica en el barrio Bicentenario que esta semana la hemos recordado más que nunca. Fue un momento muy doloroso. Su madre luchó contra los femicidios hasta el de día de su muerte".

Para él, la radio en Calingasta sigue siendo el medio predilecto porque acompaña al chacarero en el potrero o al trabajador minero a través de una aplicación. "La radio se metió en cada familia y es parte de esa familia", afirma con respeto.

Con esa premisa, continúa su labor diaria, fomentando no solo la información inmediata, sino también el amor por la literatura y la historia calingastina, instando a las nuevas generaciones a descubrir el mundo más allá de las pantallas.