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"Te vamos a extrañar mucho, amigo": el mensaje de un exintendente tras conocer la muerte del fotógrafo en 25 de Mayo

El fotógrafo de 34 años fue hallado sin vida este domingo en Santa Rosa tras una semana de búsqueda. El exintendente Juan Carlos Quiroga Moyano expresó su dolor en redes sociales, mientras la investigación apunta a un accidente sin intervención de terceros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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“Envío mis más sinceras condolencias a sus padres, hermanos, familiares y amigos por la partida de nuestro querido compañero y amigo Oscar Alberto Quiroga. Hoy nos queda su recuerdo, su compañerismo y los momentos compartidos, que vivirán siempre en nuestros corazones. Te vamos a extrañar mucho, amigo. Que brille para vos la luz que no tiene fin. QEPD”, escribió el exintendente, en un mensaje que rápidamente se viralizó y reflejó la profunda tristeza de quienes lo conocieron.

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El hallazgo se produjo cuando dos cazadores recorrían la zona en busca de un jabalí y dieron aviso a la policía. Según informaron fuentes oficiales, el cuerpo estaba boca arriba, con la motocicleta encima y el casco puesto. Todas sus pertenencias permanecían junto a él: la cámara, la mochila, el celular y 70 mil pesos en efectivo. Estos detalles iniciales hicieron pensar a los investigadores que no hubo terceros involucrados y que se trató de un accidente.

De acuerdo con la fiscalía, los indicios preliminares apuntan a que Quiroga habría intentado salir de un socavón cuando la moto se le vino encima, provocándole una fractura que afectó directamente los pulmones. Investigadores de Tribunales indicaron que el fotógrafo había salido a tomar fotografías en la zona, regresó a su casa y volvió al lugar más tarde; horas antes de desaparecer, había empeñado uno de sus lentes en un kiosco local, según los últimos registros de sus movimientos.

Durante la semana de búsqueda, familiares, amigos y colegas realizaron intensas recorridas por distintos sectores rurales de 25 de Mayo, mientras que efectivos policiales y bomberos se sumaron a las tareas de rastrillaje. La comunidad permaneció en vilo, compartiendo información y difundiendo fotografías de Quiroga en redes sociales, en un esfuerzo conjunto por dar con su paradero.

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