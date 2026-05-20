Qué sectores perdieron más con la caída de salarios y el aumento de los gastos

La economía argentina presenta una paradoja en marzo de 2026: mientras la inflación general muestra signos de desaceleración, el ingreso disponible de los ciudadanos (el dinero que sobra tras pagar las cuentas obligatorias) sigue en terreno negativo. Según un informe de la consultora Equilibra, aunque el ingreso real registrado se mantuvo estable con una suba marginal del 0,1%, la presión de los gastos fijos está asfixiando el bolsillo de los hogares.

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La clave de este fenómeno reside en que los servicios y gastos obligatorios aumentan a un ritmo muy superior al de la inflación general. En marzo, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en un 3,4% , los gastos fijos treparon un 5,1% . Esta dinámica provocó que el ingreso disponible cayera un 0,4% mensual y un 1,9% interanual , situándose un 12% por debajo de los niveles previos al cambio de gestión en 2023.

¿Quiénes perdieron más?

El impacto del ajuste en los gastos fijos y la inflación no ha sido uniforme, revelando ganadores y perdedores según el sector:

Jubilados con la mínima: Son el eslabón más débil de la cadena, sufriendo una estrepitosa caída interanual del 6,7% en su ingreso disponible.

Son el eslabón más débil de la cadena, sufriendo una estrepitosa caída interanual del en su ingreso disponible. Sector Público: Aunque en marzo lideraron los incrementos salariales con una suba promedio del 5%, el sector arrastra una pérdida de poder adquisitivo estimada en un 17% respecto a noviembre de 2023. En términos de ingreso disponible frente a gastos fijos, su caída interanual es del 4,0% .

Aunque en marzo lideraron los incrementos salariales con una suba promedio del 5%, el sector arrastra una pérdida de poder adquisitivo estimada en un respecto a noviembre de 2023. En términos de ingreso disponible frente a gastos fijos, su caída interanual es del . Sector Privado Registrado: Es el segmento que muestra mayor resiliencia frente a los gastos fijos, con una baja interanual de apenas el 0,8%. Sin embargo, los datos del Indec muestran que este sector atraviesa su peor racha en términos reales, con siete meses consecutivos de caída y una pérdida de capacidad de consumo del 1,3% solo en el mes de marzo.

Un trimestre en rojo y perspectivas inciertas

Los datos del primer trimestre de 2026 confirman que los salarios no logran compensar el costo de vida. Mientras los sueldos subieron un 8,6% entre enero y marzo, la inflación acumulada fue del 9,4%.

A pesar de que para abril se proyecta una nueva baja en la inflación general (que pasaría del 3,4% al 2,6%), los especialistas advierten que los gastos fijos continuarán en alza (un 4,1% proyectado). Claudio Caprarulo, director de Analytica, advierte que la actividad económica tendrá un "techo bajo" mientras no haya una recuperación salarial sostenida, algo que se ve dificultado por la inercia de precios en rubros sensibles como la energía.

De esta manera, aunque el ingreso real podría recuperarse estadísticamente en el corto plazo por la menor inflación, el "bienestar" de los argentinos seguirá condicionado por cuánto de ese sueldo se llevan las facturas de servicios públicos y otros gastos obligatorios.