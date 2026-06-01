Día Mundial de la Leche: ¿por qué se conmemora este lunes?

El Día Mundial de la Leche se conmemora este lunes y se trata de una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas con el sector lechero en todo el mundo y para incentivar el consumo de leche en todo el mundo.

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Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la fecha comenzó a celebrarse en 2001 cuando la FAO propuso establecer una jornada internacional dedicada a visibilizar el papel de la leche dentro de los sistemas alimentarios y a fomentar el debate sobre la producción, el consumo y el acceso a este alimento en distintas regiones del mundo.

Si bien no se trata de una efeméride oficial de las Naciones Unidas, con el paso de los años fue adoptada por decenas de países y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario, que realizan actividades educativas, campañas de concientización y eventos públicos para destacar su relevancia.

Los beneficios de la leche para el organismo

La leche es un alimento muy nutritivo que proporciona energía, proteínas y micronutrientes a quiénes la consumen, contribuye a reducir el hambre y la desnutrición en el mundo y se dice que es uno de los alimentos más completos que existen, de hecho es el primer alimento que toman los seres humanos al nacer.

En tanto, se informó que un vaso de leche aporta aproximadamente un 30% de la dosis diaria de calcio recomendada, elemento imprescindible para la formación y desarrollo de los huesos.

Además, contiene otros nutrientes necesarios para la vida como fósforo, magnesio, zinc, yodo, selenio y vitaminas A, D y del complejo B y contiene ácidos grasos, hidratos de carbono, proteínas y agua.

También, se recomienda la ingesta de al menos tres porciones de lácteos o derivados al día, siendo muy importante crear el hábito en los niños y, entre los múltiples beneficios de consumir leche y derivados lácteos, como yogures y quesos, también se encuentran los siguientes:

Ayuda a conciliar el sueño. Siempre se dijo que un vaso de leche caliente antes de acostarse iba bien para relajarse.

Es importante para la hidratación, ya que contiene gran cantidad de agua.

Previene enfermedades crónicas no trasmisibles como la diabetes, la hipertensión o trastornos cardiovasculares.

Ayuda a mantener los huesos fuertes y sanos, gracias al calcio y otros elementos.

Previene las afecciones dentarias y bucales.

Neutraliza la acidez estomacal, ya que, es un alimento alcalino.

Promueve el crecimiento de la flora bacteriana intestinal.

Qué ocurre con las personas que tienen intolerancia a la lactosa

Aunque la leche es un alimento muy nutritivo y beneficioso para el organismo, muchas personas desarrollan intolerancia a la lactosa, un carbohidrato o azúcar de origen natural presente en la leche y en los productos lácteos, pero para descomponerlo el cuerpo necesita la encima de la lactasa. Muchas personas no producen suficiente lactasa y tienen problemas de intolerancia.

En ese caso, los expertos recomiendan consumir leche con bajo contenido en lactosa o sin lactosa o probar con otros productos lácteos como los yogures y el queso que tienen menos cantidad de lactosa que la leche en sí, mientras que además de las leches sin lactosa, existen bebidas de soja, arroz, avena, que pueden de alguna manera sustituir a la leche.

FUENTE: Agencia NA