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Justicia

La resolución que dejó en libertad a Claudio Barrelier un año antes del femicidio de Agostina Vega

Por qué la Justicia liberó a Barrelier hace un año, cuando estaba imputado por privatización ilegítima de la libertad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Barrelier y el fiscal Rodríguez

Barrelier y el fiscal Rodríguez

A poco más de 24 horas de que se conocieran los detalles de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, un documento judicial permite reconstruir por qué Claudio Barrelier recuperó la libertad en mayo de 2025, luego de pasar veinte días detenido por una causa de privación ilegítima de la libertad calificada.

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La resolución fue firmada el 26 de mayo de 2025 por el fiscal de Instrucción Iván Javier Rodríguez y analiza la situación procesal de Barrelier en una investigación iniciada tras la denuncia de una joven que logró escapar de la vivienda de barrio Cofico, donde hoy la Justicia sitúa las últimas horas de vida de Agostina.

En ese expediente, Barrelier estaba imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada por haber sido cometida con violencia. Según la reconstrucción incorporada a la causa, convenció a la denunciante de acompañarlo hasta su vivienda con la excusa de que necesitaba ayuda para guardar unos bolsos con dinero. Sin embargo, una vez dentro de la propiedad, la amenazó con un arma, le ordenó desnudarse y luego la amodazó y la inmovilizó con cinta adhesiva. La mujer logró escapar cuando el acusado salió momentáneamente de la vivienda.

Según surge de la resolución, una vez dentro de la vivienda, Barrelier le dijo a la joven que el dinero que había ido a buscar no estaba allí sino que lo tenían unos vecinos. Minutos después, se dirigió hacia un mueble, tomó un arma de fuego y se la exhibió “de forma intimidatoria” colocada en la cintura. Luego le exigió que le dijera si había comentado a alguien dónde se encontraba o si había hablado con otra persona sobre el dinero.

Siempre de acuerdo con la reconstrucción, Barrelier colocó el arma sobre una mesa y le ordenó a la mujer que fuera hacia la cama. Cuando ella le preguntó “¿Para qué?”, volvió a tomar el arma y la sostuvo mientras apuntaba hacia el suelo. La joven comenzó a llorar. Una vez sentada en la cama, él le ordenó: “Sacate toda la ropa”.

La víctima obedeció la orden. Luego Barrelier le indicó que se acostara boca abajo con las manos detrás de la espalda y le dijo: “Esto es lo que tengo que hacer porque viene gente muy pesada”. A continuación, utilizando cinta adhesiva transparente, le sujetó las manos, la amordazó y le ató las piernas a la altura de los tobillos “con la intención de inmovilizarla e impedir que se fuera del lugar”.

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Sin embargo, veinte días después de su detención, la fiscalía dispuso su liberación.

¿Por qué?

La respuesta aparece en los fundamentos de la resolución. Allí, el fiscal sostuvo que, de acuerdo con la calificación legal vigente en ese momento, Barrelier podía acceder eventualmente a una condena de ejecución condicional y que no existían elementos concretos que permitieran presumir que intentaría fugarse o entorpecer la investigación.

“No se advierte en autos la presencia de otros indicadores de peligro procesal que se perfilen como indicios vehementes de que el imputado Barrelier, en caso de recuperar su libertad, entorpecería la investigación o se sustraería al proceso impidiendo su conclusión”, escribió Rodríguez en el documento.

Además, la resolución dispuso que pague dos fianzas personales por cinco millones de pesos cada una, la prohibición de contacto y acercamiento a la denunciante, su familia y su pareja, y la obligación de comparecer mensualmente ante la fiscalía entre los días 1° y 10 de cada mes.

Acerca de la fianza, durante una entrevista con el diario La Voz, la madre de Agostina, Melisa Heredia, contó que ayudó a Barrelier a pagarla.

“Nosotros lo ayudamos a él cuando lo metieron preso. Ya lo conocíamos, lo ayudamos, hicimos colecta, ayudamos mucho a su familia en ese momento, pero porque todos creíamos que era él era inocente. No sabíamos los pormenores de todo esto”, contó Melisa la semana pasada.

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Como última instancia el fiscal solicitó que Barrelier concurriera a “algún centro especializado para el abordaje de su adicción a las drogas”, a fin de que se evaluara la conveniencia o no de someterse a un tratamiento y, en caso de ser indicado, acreditara su cumplimiento ante la Justicia.

Barrelier cumplió con las presentaciones mensuales exigidas por la Justicia, incluida la correspondiente a mayo de 2026.

La causa, sin embargo, continúa abierta. Fuentes judiciales indicaron a este medio que el fiscal Raúl Garzón solicitó seguir al frente de la investigación y fue ratificado por la Fiscalía General.

Uno de los elementos centrales para la continuidad del expediente es que la denunciante sigue con vida. Por ese motivo, los investigadores consideran que su testimonio todavía puede aportar información relevante para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda de barrio Cofico y profundizar distintas líneas de análisis sobre la conducta de Barrelier.

Un año después, Barrelier volvió a ser detenido. Esta vez está acusado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada y desmembrada en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Con información de Infobae

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