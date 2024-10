Las 5 claves de Hualilán, la mina de oro que obtuvo su DIA y se encamina a revolucionar Ullum

“Hoy es un día histórico para la minería sanjuanina, me enorgullece anunciar la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de nuestro proyecto de oro Hualilán ”, dijo esta mañana Sonia Delgado, Directora Ejecutiva de Challenger Gold, desde un coqueto hotel sanjuanino.

En su discurso, ante un centenar de personas entre colaboradores, representantes de otras compañías mineras, empresarios, prestadores y funcionarios de segundas líneas del gobierno provincial, Delgado destacó que la elección de invertir en San Juan “no fue casualidad”. “Esta provincia no solo ofrece seguridad jurídica y apoyo institucional, sino que también posee un capital humano excepcional y una tradición minera centenaria que se ha revitalizado notablemente. Por eso, cuando la corporación me confió este liderazgo, supe que con Hualilán teníamos en nuestras manos una oportunidad que no podíamos desaprovechar”, expresó.

Por que es una mina especial

La directiva luego pasó a explicar las características esenciales que diferencian a esta nueva mina de oro de otras anteriores, y que la convierten en uno de los proyectos más atractivos de Argentina.

Ubicación privilegiada

Hualilán está ubicada a solo 120 kilómetros de la ciudad capital de San Juan, es decir, que en 90 minutos de viaje se puede acceder fácilmente al proyecto. Esta ubicación privilegiada no solo nos brinda ventajas operativas únicas, sino que también minimiza el impacto ambiental y maximiza los beneficios para la comunidad local. Además, tendrá acceso inmediato a proveedores y recursos humanos calificados.

Infraestructura

El proyecto cuenta con camino pavimentado, y la operación de la mina se dará a baja altitud lo que permite trabajo continuo todo el año. Además, tiene infraestructura existente tanto de energía como de agua.

Ambiental

Desde la empresa aseguraron que en lo ambiental se va a implementar el sistema de monitoreo más avanzado de la región. “Desarrollaremos una minería de bajo impacto. Protegeremos cada recurso natural de nuestra tierra”, dijo Delgado.

Mano de obra

En lo social, la minera anunció que va a priorizar la contratación de mano de obra local, especialmente jóvenes y mujeres. El foco apuntará a trabajadores de Ullum y de la región. Esta mañana se evitó hacer declaraciones del número de contrataciones, pero en el informe de impacto ambiental se dijo que se precisaran alrededor de 350 trabajadores en los dos años de construcción, con picos de 450 puesto. Luego la operación por dos décadas continuará con alrededor de 250 operarios.

Cultural

La compañía se comprometió a preservar el patrimonio histórico minero de Hualilán, y anunció la creación de un museo y un Centro de Interpretación, para mantener viva la rica historia que posee la región.

Empresarios, contentos

Raúl Cabanay, vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan, dijo tras el anuncio, que el paso que ha logrado Hualilán “es importantísimo para San Juan”, e indicó que “la rueda de la minera está andando y ya no para más”. Mencionó que este yacimiento de oro le va a dar continuidad a la minería del oro y que probablemente puede sumarse Gualcamayo en otros años. “Es una histórica mina que empezó a trabajar en 1780 y por más de 70 años, con algunas interrupciones, que se daba por perdido y de repente es muy lindo escuchar que se va a poner en marcha otra vez”, agrego el empresario.

Por su parte, Juan Pablo Delgado, presidente de CASEMI, dijo que son buenas noticias para los proveedores locales. “San Juan estaba esperando dejar de lado la expectativa y pasar a la realidad, necesitaba de la construcción de una mina nueva”, indicó.

La historia

Hualilán empezó a fines del 2019 con una campaña normal, típica, 5.000 metros. Luego vino la pandemia en 2020, la minería fue declarada actividad esencial y Hualilán siguió trabajando y durante 30 meses continuos alcanzó el récord nacional, con 250.000 metros perforados en más de 300 pozos de diamantina.

El año pasado presentó el Informe de Impacto Ambiental y esta mañana celebró la aprobación de la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, para entrar en producción. A principios de año se anunció el ingreso como accionista del poderoso empresario Eduardo Elsztain al negocio, y a principios de octubre desemboló mas de 6 millones de dolares para iniciar la construcción de la mina en el primer semestre de 2025.