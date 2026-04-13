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Medio Oriente

Trump anunció la destrucción total de la Armada iraní y lanzó una dura advertencia

El mandatario estadounidense confirmó la baja de más de 150 buques y advirtió que no habrá piedad para los sobrevivientes que intenten maniobras hostiles.

Por Agencia NA
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que “la Armada iraní yace en el fondo del mar”, a la vez que remarcó que la misma fue “completamente destruida” al haber sido atacados “158 buques”.

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“La Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida: 158 buques. No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman ‘buques de ataque rápido’, porque no los considerábamos una gran amenaza”, señaló Trump.

A través de un posteo en la red social X al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, añadió: “Advertencia: Si alguno de estos buques se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal”.

“P.D.: ¡El 98.2% de las drogas que ingresaban a Estados Unidos por mar o océano se han DETENIDO! Gracias por su atención a este asunto”, culminó.

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FUENTE: Agencia NA

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