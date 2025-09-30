martes 30 de septiembre 2025

Insólito

Una cantante sanjuanina de 16 años aseguró que tuvo que dejar la escuela por bullying y sus compañeros apuntaron a la madre

Todo comenzó con un video publicado en las redes sociales de la joven, donde señala que incluso la amenazaron de muerte. Quienes compartían aula con ella no demoraron en responder.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

En las últimas horas se viralizó un video de una cantante sanjuanina de 16 años que supo conquistar varios escenarios provinciales. El video no fue precisamente de sus presentaciones, sino que compartió con sus seguidores una situación llamativa: abandonó la escuela por acoso y bulliyng, por lo cual no podrá recibirse de secundaria. Esta situación generó gran revuelo al punto tal que sus últimos compañeros de curso salieron a desmentirla y apuntaron contra su madre.

“Por mi salud mental decidí no volver a la escuela”, señala durante los primeros minutos del video que subió a sus redes sociales la joven, de quien se preserva su identidad por tratarse de una menor de edad. La adolescente comentó que su mal pasar en las escuelas viene desde jardín de infantes, lo que la llevó a cambiarse varias veces de escuelas.

“Pensé que eso no iba a pasar cuando llegara a la secundaria, pero estaba equivocada porque también eran crueles. También me hicieron bullyng, un montón. Hasta cuarto año fui a un colegio y me tuve que cambiar porque la situación se volvió inaguantable. Me llegaban amenazas por teléfono a mi casa diciendo que sabían dónde vivía y que me iban a matar”, aseguró.

Tras varios minutos relatando diversas situaciones que la llevaron a dejar la escuela, con el aval de su madre, pidió al Ministerio de Educación que le permita culminar la secundaria de manera virtual.

Lo llamativo fueron las repercusiones que alcanzó el video, derivando en una denuncia policial incluso. Conforme señala Canal 13, Sol Rojas de 18 años y compañera de la joven, aseguró que luego de que se viralizara el video le llegaron mensajes con insultos, responsabilizándola de lo sucedido.

“No pensé que iba a tener que hacer este video. Estoy recibiendo un montón de comentarios por TikTok diciéndome que soy una gorda, que soy una acosadora, que soy un montón de cosas. Nada de lo que está diciendo Valentina es verdad”, expresó en su descargo.

En el mismo, aseguró que la madre de la artista, una mujer de 43 años, la estaría acosando por redes sociales desde hace un tiempo y que incluso fue ella quien dio a conocer su perfil, haciendo que las agresiones virtuales se intensificaran.

En el mismo descargo, agregó: “Ahora lo hace la madre, una mujer de 43 años que dice que soy una gorda por internet. Yo acabo de cumplir los 18 años hace 2 meses. Tengo audios de esta mujer diciéndome que me medique porque estoy loca”.

Debido a toda esta situación, Sol confirmó que decidió radicar la denuncia la madre de la cantante, por “Actos turbatorios y desordenes”, que está estipulado en el artículo 113 del Código de Faltas de la provincia.

Las repercusiones continuaron en manos de los compañeros de Valentina, quienes también realizaron un descargo.

"Desde el ingreso de la alumna Valentina Echegaray a la institución, presenciamos una serie de situaciones conflictivas que se han intensificado (…) nos vemos expuestos, producto de un video difundido en el que se realizan acusaciones infundadas de acoso escolar, sin fundamento. Por el contrario, hemos sido nosotros quienes hemos recibido comentarios ofensivos por parte de la alumna. Estos incluyen expresiones altamente despectivas hacia compañeros, tales como: "gordas", "anoréxico" o “negras bolivianas”", manifestaron.

image

En otro fragmento de la nota presentada en la escuela indicaron: “Deseamos expresar nuestra preocupación ante el accionar de la señora Soledad, madre de la alumna, quien en reiteradas oportunidades ha intervenido de forma inapropiada, dirigiéndose con amenazas verbales hacia alumnos menores de edad, incluso en contextos escolares menores como trabajos grupales. Esta situación ha generado en muchos de nosotros un sentimiento constante de vulnerabilidad, temor e indefensión”.

image

La nota fue presentada dirigida tanto a los directivos del colegio como también al Ministerio de Educación, por lo que se espera una intervención del caso a la brevedad.

