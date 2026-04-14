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El "semillero" sanjuanino se reúne: lanzan una jornada de coworking por el Día del Emprendedor

La Agencia Calidad San Juan abre sus puertas para un encuentro clave entre emprendedores locales. Habrá intercambio de experiencias, networking y participación gratuita.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En el marco del Día Nacional del Emprendedor que se conmemora cada 16 de abril, la Dirección de Pymes y Emprendedores junto a la Agencia Calidad San Juan llevarán adelante una actividad diseñada específicamente para fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos. La propuesta busca reunir a los protagonistas del sector en un entorno de trabajo compartido que permita fortalecer la red de contactos y profesionalizar los proyectos locales en una jornada que promete ser un punto de inflexión para el ecosistema productivo.

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El encuentro tendrá lugar este jueves 16 de abril a partir de las 10 horas en las instalaciones de la Agencia Calidad San Juan, situada en calle 25 de Mayo 577 este. Durante la mañana, referentes de Avanti y Comparte Lab compartirán sus experiencias personales y profesionales con los asistentes, brindando testimonios reales sobre el proceso de emprender, los obstáculos superados y las claves del crecimiento en el mercado actual.

Más allá de las presentaciones formales, el evento está pensado para que se genere un espacio espontáneo de vinculación donde se puedan intercambiar ideas y generar nuevas alianzas estratégicas. Esta iniciativa surge como respuesta a un ecosistema que se encuentra en constante expansión y que demanda ámbitos de integración donde la sinergia entre pares sea la herramienta principal para la innovación.

Los interesados en formar parte de esta experiencia podrán hacerlo de manera totalmente gratuita, aunque se requiere una inscripción previa debido a la organización del espacio. Para asegurar su lugar, los emprendedores deberán completar el registro formal a través del formulario digital disponible en https://forms.gle/VLA7RPQacqztv3B39.

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