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Medida

Alivio para los viñateros: Producción prorrogará las cuotas de los créditos de cosecha y acarreo

La medida beneficia directamente al sector vitivinícola local. Además de postergar los primeros vencimientos para septiembre, el Gobierno unificó la tasa de interés a un histórico 10,5% a favor de los productores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un contexto desafiante para las economías regionales, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia anunció este lunes un importante paquete de alivio financiero destinado exclusivamente al sector vitivinícola sanjuanino. La medida impactará de forma directa en todos los productores que operan con los créditos de cosecha y acarreo gestionados a través de la Agencia Calidad San Juan.

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El anuncio central radica en la prórroga del vencimiento de las dos primeras cuotas de estos préstamos. Con esta modificación, el esquema de pago quedará reestructurado en un total de 6 cuotas, fijando el primer vencimiento recién para el mes de septiembre. De esta manera, se busca dar un respiro económico clave a los viñateros en el periodo posterior a la cosecha.

Junto con la postergación de los plazos, la cartera productiva implementó un fuerte beneficio financiero: se estableció una tasa de interés única del 10,5%.

Esta decisión no solo congela el interés de acá en adelante, sino que tiene carácter retroactivo para quienes ya venían pagando el financiamiento. Según explicaron desde el organismo oficial, a todos aquellos productores que originalmente hayan tomado el crédito con una tasa mayor, se les reducirá automáticamente el porcentaje hasta alcanzar la nueva cifra del 10,5%.

Con este doble movimiento —plazos más holgados y una tasa sustancialmente más baja—, el Gobierno provincial busca apuntalar y sostener la competitividad de uno de los motores productivos más importantes de San Juan en el eslabón más sensible de su cadena: el pequeño y mediano productor vitivinícola.

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