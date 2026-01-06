martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Minería en Canadá

PDAC 2026: San Juan llevará proyectos mineros locales al principal mercado financiero del sector

La provincia organiza en Toronto el “San Juan Investment Day: The Copper Match”, un espacio para que proyectos sanjuaninos se presenten ante inversores internacionales en el marco de la feria minera más importante del mundo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan participará de la PDAC 2026 en Toronto con una agenda propia para vincular proyectos mineros locales con inversores internacionales.

San Juan participará de la PDAC 2026 en Toronto con una agenda propia para vincular proyectos mineros locales con inversores internacionales.

San Juan busca reforzar su posicionamiento minero a nivel internacional y atraer nuevas inversiones. En ese marco, el Ministerio de Minería provincial, junto al Banco San Juan, la Unidad Minera del Grupo Petersen y el TMX Group, avanzan en la organización del “San Juan Investment Day: The Copper Match”, que se realizará el 2 de marzo de 2026 en Toronto, Canadá, durante la PDAC 2026.

Lee además
orrego viaja a canada a buscar nuevas inversiones en la feria minera pdac 2025
Agenda oficial

Orrego viaja a Canadá a buscar nuevas inversiones en la feria minera PDAC 2025
marcelo orrego desde la feria minera en canada resalto el liderazgo de san juan en explotacion minera
"Argentina Day"

Marcelo Orrego desde la Feria Minera en Canadá resaltó el liderazgo de San Juan en explotación minera

La iniciativa apunta a seleccionar proyectos mineros radicados en la provincia para que puedan presentar sus desarrollos ante inversores internacionales y acceder al mercado de capitales canadiense, considerado el principal polo financiero global para la actividad minera.

Con un potencial geológico reconocido a nivel internacional, San Juan busca fortalecer la llegada de inversiones y acompañar a las empresas que impulsan proyectos vinculados especialmente a minerales críticos, fundamentales para la transición energética global, generando nuevas oportunidades de crecimiento y financiamiento.

El “San Juan Investment Day: The Copper Match” está diseñado como un espacio de vinculación directa entre empresas de exploración y potenciales inversores. Las compañías seleccionadas deberán realizar sus presentaciones en idioma inglés, con exposiciones breves de siete minutos, seguidas de reuniones individuales de diez minutos.

Requisitos y contenidos de las presentaciones

Para participar, las empresas deberán contar con un proyecto técnicamente respaldado y presentar información sobre su estructura jurídica y composición accionaria, el estado del informe técnico NI 43-101, los minerales identificados y el nivel de exploración alcanzado. También se solicitará información sobre la inversión realizada en los últimos tres años —con un mínimo de 100.000 dólares canadienses—, el estado de permisos y licencias, la operatividad del proyecto, los acuerdos vigentes y la estrategia de financiamiento, valuación y destino de los fondos. También los motivos para una eventual salida a bolsa.

La convocatoria estará abierta del 5 al 31 de enero de 2026. Las propuestas serán evaluadas durante la primera semana de febrero y las empresas seleccionadas serán notificadas antes del 10 de febrero de 2026.

Para postularse, las compañías deberán completar en idioma inglés el formulario “TSXV_CPC Matchmaking PDAC 2026 – Argentina”.

Canales de consulta

Para más información o consultas, las empresas interesadas pueden comunicarse con:

Temas
Seguí leyendo

El mundo toma menos vino y en San Juan ya prenden una luz de alerta

Recaudación 2025: cómo cerró San Juan cuando se la mide contra inflación y presupuesto

Turismo en San Juan: la dispar ocupación en los departamentos y la variedad de actividades que ofrece cada uno

Afirman que los accidentes viales bajaron casi un 20% en San Juan desde 2022 hasta ahora: a qué lo atribuyen

El listado de actividades al aire libre que propone Turismo a los sanjuaninos para disfrutar el verano

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora

Hablan de un "Santilli tour" por la reforma laboral y San Juan sería uno de los primeros destinos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El vino sanjuanino atraviesa tiempos difíciles con el consumo en caida. Pero no es solo aquí, esto ocurre a nivel global. 
Vitivinicultura

El mundo toma menos vino y en San Juan ya prenden una luz de alerta

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: No van a viajar
Terrible

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Te Puede Interesar

El vino sanjuanino atraviesa tiempos difíciles con el consumo en caida. Pero no es solo aquí, esto ocurre a nivel global. 
Vitivinicultura

El mundo toma menos vino y en San Juan ya prenden una luz de alerta

Por Elizabeth Pérez
Tras dos meses prófugo, cayó en Buenos Aires el Chileno, el hombre que baleó al ex de su pareja en Chimbas
Invstigación

Tras dos meses prófugo, cayó en Buenos Aires el "Chileno", el hombre que baleó al ex de su pareja en Chimbas

La Serena fit: mañanas nubladas, ejercicio asegurado
Tiempo en Chile

La Serena fit: mañanas nubladas, ejercicio asegurado

Una maniobra imprudente terminó en un violento choque en Caucete
Siniestro vial

Una maniobra imprudente terminó en un violento choque en Caucete

Juntada violenta en Rivadavia: le partió una silla en la cabeza a un adolescente y fue condenado
Juicio abreviado

Juntada violenta en Rivadavia: le partió una silla en la cabeza a un adolescente y fue condenado