PDAC 2026: San Juan llevará proyectos mineros locales al principal mercado financiero del sector

San Juan busca reforzar su posicionamiento minero a nivel internacional y atraer nuevas inversiones. En ese marco, el Ministerio de Minería provincial, junto al Banco San Juan, la Unidad Minera del Grupo Petersen y el TMX Group, avanzan en la organización del “San Juan Investment Day: The Copper Match”, que se realizará el 2 de marzo de 2026 en Toronto, Canadá, durante la PDAC 2026.
La iniciativa apunta a seleccionar proyectos mineros radicados en la provincia para que puedan presentar sus desarrollos ante inversores internacionales y acceder al mercado de capitales canadiense, considerado el principal polo financiero global para la actividad minera.
Con un potencial geológico reconocido a nivel internacional, San Juan busca fortalecer la llegada de inversiones y acompañar a las empresas que impulsan proyectos vinculados especialmente a minerales críticos, fundamentales para la transición energética global, generando nuevas oportunidades de crecimiento y financiamiento.
El “San Juan Investment Day: The Copper Match” está diseñado como un espacio de vinculación directa entre empresas de exploración y potenciales inversores. Las compañías seleccionadas deberán realizar sus presentaciones en idioma inglés, con exposiciones breves de siete minutos, seguidas de reuniones individuales de diez minutos.
Requisitos y contenidos de las presentaciones
Para participar, las empresas deberán contar con un proyecto técnicamente respaldado y presentar información sobre su estructura jurídica y composición accionaria, el estado del informe técnico NI 43-101, los minerales identificados y el nivel de exploración alcanzado. También se solicitará información sobre la inversión realizada en los últimos tres años —con un mínimo de 100.000 dólares canadienses—, el estado de permisos y licencias, la operatividad del proyecto, los acuerdos vigentes y la estrategia de financiamiento, valuación y destino de los fondos. También los motivos para una eventual salida a bolsa.
La convocatoria estará abierta del 5 al 31 de enero de 2026. Las propuestas serán evaluadas durante la primera semana de febrero y las empresas seleccionadas serán notificadas antes del 10 de febrero de 2026.
Para postularse, las compañías deberán completar en idioma inglés el formulario “TSXV_CPC Matchmaking PDAC 2026 – Argentina”.
Canales de consulta
Para más información o consultas, las empresas interesadas pueden comunicarse con: