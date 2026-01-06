PDAC 2026: San Juan llevará proyectos mineros locales al principal mercado financiero del sector

San Juan participará de la PDAC 2026 en Toronto con una agenda propia para vincular proyectos mineros locales con inversores internacionales.

San Juan busca reforzar su posicionamiento minero a nivel internacional y atraer nuevas inversiones. En ese marco, el Ministerio de Minería provincial, junto al Banco San Juan, la Unidad Minera del Grupo Petersen y el TMX Group, avanzan en la organización del “San Juan Investment Day: The Copper Match”, que se realizará el 2 de marzo de 2026 en Toronto, Canadá, durante la PDAC 2026.

"Argentina Day" Marcelo Orrego desde la Feria Minera en Canadá resaltó el liderazgo de San Juan en explotación minera

La iniciativa apunta a seleccionar proyectos mineros radicados en la provincia para que puedan presentar sus desarrollos ante inversores internacionales y acceder al mercado de capitales canadiense, considerado el principal polo financiero global para la actividad minera.

Con un potencial geológico reconocido a nivel internacional, San Juan busca fortalecer la llegada de inversiones y acompañar a las empresas que impulsan proyectos vinculados especialmente a minerales críticos, fundamentales para la transición energética global, generando nuevas oportunidades de crecimiento y financiamiento.

El “San Juan Investment Day: The Copper Match” está diseñado como un espacio de vinculación directa entre empresas de exploración y potenciales inversores. Las compañías seleccionadas deberán realizar sus presentaciones en idioma inglés, con exposiciones breves de siete minutos, seguidas de reuniones individuales de diez minutos.

Requisitos y contenidos de las presentaciones

Para participar, las empresas deberán contar con un proyecto técnicamente respaldado y presentar información sobre su estructura jurídica y composición accionaria, el estado del informe técnico NI 43-101, los minerales identificados y el nivel de exploración alcanzado. También se solicitará información sobre la inversión realizada en los últimos tres años —con un mínimo de 100.000 dólares canadienses—, el estado de permisos y licencias, la operatividad del proyecto, los acuerdos vigentes y la estrategia de financiamiento, valuación y destino de los fondos. También los motivos para una eventual salida a bolsa.

La convocatoria estará abierta del 5 al 31 de enero de 2026. Las propuestas serán evaluadas durante la primera semana de febrero y las empresas seleccionadas serán notificadas antes del 10 de febrero de 2026.

Para postularse, las compañías deberán completar en idioma inglés el formulario “TSXV_CPC Matchmaking PDAC 2026 – Argentina”.

Canales de consulta

Para más información o consultas, las empresas interesadas pueden comunicarse con: