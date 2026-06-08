La familia de un joven asesinado denuncia que la acusada se burla del crimen en TikTok

La familia de Santiago López Monte denunció que la acusada del crimen realiza transmisiones en TikTok donde se burlaría del caso.

A más de seis meses del crimen de Santiago Nahuel López Monte, ocurrido en Lanús, la familia del joven volvió a reclamar justicia y denunció públicamente que la principal acusada del asesinato realiza transmisiones en TikTok en las que se burlaría del hecho.

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La denuncia fue realizada por Tamara López, hermana de la víctima, quien aseguró que la adolescente de 17 años detenida por el caso "se ríe de haber asesinado" a Santiago y que no muestra ningún tipo de arrepentimiento por lo ocurrido.

"Hace vivos de TikTok riéndose de haber asesinado a mi hermano. No tiene remordimiento. Se jacta de lo que hizo", afirmó la mujer en declaraciones al medio Política del Sur.

La causa fue elevada a juicio pero aún no tiene fecha

Según explicó la hermana de la víctima, el fiscal Colazo ya elevó la causa para que avance hacia la instancia de juicio oral.

Sin embargo, la familia sostiene que todavía no recibieron precisiones sobre cuándo comenzará el proceso judicial y cuestionan la lentitud con la que avanza el expediente.

Además, aseguran que durante la investigación surgieron elementos que contradicen la versión brindada por la acusada.

"Hay muchos errores en sus declaraciones y después se contradice cuando vuelve a declarar", sostuvo Tamara.

Cómo fue el crimen de Santiago López Monte

El asesinato ocurrió el 26 de noviembre de 2025 en Lanús.

De acuerdo con la investigación, la adolescente llamó inicialmente a la Policía y aseguró que Santiago había sufrido un accidente con una reja.

Sin embargo, la autopsia determinó que el joven tenía dos heridas cortopunzantes en el pecho, compatibles con un ataque con arma blanca.

Dos días después del hecho, la sospechosa fue localizada y detenida en el partido bonaerense de La Matanza.

Las dudas que aún mantiene la familia

Los allegados de Santiago aseguran que todavía existen aspectos importantes que no fueron esclarecidos.

Uno de los principales reclamos está relacionado con el teléfono celular de la acusada, que según denuncian aún no fue peritado pese a los pedidos realizados durante la investigación.

También sostienen que podría haber existido participación de otras personas o, al menos, información relevante que todavía no salió a la luz.

Las dudas alcanzan incluso la escena del crimen. Según testimonios incorporados al expediente, personal médico que llegó al lugar advirtió inconsistencias sobre dónde habría ocurrido el ataque.

Un caso marcado por denuncias de violencia previa

La familia de la víctima también señaló que existían antecedentes de conflictos y episodios violentos dentro de la relación.

Según relataron, amigos de Santiago declararon durante la investigación que la acusada ya habría protagonizado agresiones anteriores y que incluso lo había atacado con un arma blanca tiempo antes del crimen.

Mientras la adolescente permanece detenida y a la espera del juicio, los familiares de Santiago continúan reclamando que se esclarezcan todos los aspectos del caso y que la Justicia avance con una resolución definitiva.

FUENTE: TN