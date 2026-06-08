Escala el caso AFA: denuncian por lavado de dinero a Tapia y Toviggino

La denuncia contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino incorpora acusaciones por presunto lavado de dinero y nuevas medidas solicitadas ante la Justicia.

La investigación que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. El empresario Guillermo Tofoni presentó una denuncia por presunto lavado de dinero contra el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, además de ratificar acusaciones previas vinculadas a supuestas maniobras financieras con fondos provenientes de sponsors.

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Según informó TN, Tofoni declaró durante más de tres horas ante el fiscal de la causa y solicitó nuevas medidas de prueba, entre ellas la citación de testigos que considera claves para el avance de la investigación.

La denuncia por presunto lavado de dinero

De acuerdo con la presentación judicial, existiría un mecanismo mediante el cual fondos depositados en la empresa Tourprodenter eran enviados a una firma radicada en Miami para luego regresar a la Argentina en efectivo.

La denuncia sostiene que ese dinero habría sido canalizado a través de financieras ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente trasladado a distintos destinos vinculados a personas mencionadas en la causa.

Tofoni aseguró haber aportado fotografías, documentación y datos sobre presuntos movimientos de dinero, además de mencionar a otras personas que, según su versión, habrían tenido participación en las operaciones investigadas.

Entre las medidas solicitadas figura la convocatoria a declarar de Juan Pablo Beacon y Cristian Brian Prendes, señalados en la denuncia como presuntos partícipes de las maniobras.

También denunció un supuesto enriquecimiento ilícito

Paralelamente, el empresario impulsó otra denuncia centrada en la evolución patrimonial de Tapia.

La presentación analiza declaraciones juradas correspondientes a distintos años y plantea interrogantes sobre el crecimiento de activos, la incorporación de inmuebles y la evolución de fondos líquidos declarados.

Según el escrito, el patrimonio informado por Tapia habría experimentado un crecimiento significativo entre 2017 y 2024, mientras que una declaración posterior mostraría una reducción abrupta de la liquidez disponible.

La denuncia no implica una condena ni una determinación judicial sobre los hechos, sino que expone sospechas y solicita que sean investigadas por la Justicia.

Las medidas que pidió el denunciante

Entre los requerimientos presentados ante el expediente figuran pedidos para levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de Tapia y de personas o sociedades que pudieran surgir durante la investigación.

Además, se solicitaron informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismos provinciales y registros patrimoniales.

También se pidieron medidas destinadas a verificar movimientos financieros, bienes registrables, propiedades, vehículos y eventuales operaciones sospechosas.

Una causa que suma tensión en la AFA

La nueva presentación judicial se produce en medio de una creciente tensión entre sectores del Gobierno nacional y la conducción de la AFA.

Mientras la Justicia analiza la documentación incorporada al expediente, la causa suma nuevos actores, denuncias y pedidos de prueba que podrían ampliar el alcance de la investigación.

Por el momento, ni Tapia ni Toviggino fueron condenados por los hechos denunciados y la causa continúa en etapa de investigación.

FUENTE: TN