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Violento episodio

Una chica de 23 años terminó en terapia intensiva tras ser golpeada por otra joven a la salida de un boliche

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo debido a los golpes que sufrió y quedó hospitalizada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una chica de 23 años quedó internada en terapia intensiva tras sufrir una brutal golpiza a la salida de un boliche en la provincia de Entre Ríos. La víctima sufrió politraumatismo de cráneo debido a la violencia de los golpes que recibió.

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Un video que registró el final del ataque se viralizó en las últimas horas. En la filmación, se puede ver cómo otra joven sostiene del cuello a la chica, que yace en el piso. Cuando finalmente logran sacársela de encima, la chica queda tirada sin reacción.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado cerca de la plaza central de la localidad de San José, ubicada a pocos kilómetros de Colón. Aparentemente, las dos jóvenes habían tenido un altercado dentro de un local bailable y fueron separadas por el personal de seguridad.

En el exterior, el conflicto continuó y escaló el nivel de violencia. Según informó Uno de Entre Ríos, los motivos del ataque aún están siendo investigados.

La falta de reacción de la chica acatada encendió las alertas y quedó internada en terapia intensiva en un centro de salud de Colón. Su padre informó que en las últimas hora despertó, por lo que su testimonio será clave para determinar por qué atacada, quién es la agresora que se ve en el video y si actuó sola o hubo otras personas implicadas.

FUENTE: Clarín

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