martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Crimen de Nora Dalmasso: El fiscal asegura que tiene identificado al femicida

Pablo Jávega, a cargo de la causa, presentó un dictamen de 357 páginas donde acusa a Roberto Bárzola por abuso sexual seguido de muerte, sustentado en ADN "irrefutable" que apunta a un móvil de violencia de género. El Tribunal Superior de Justicia debe definir ahora si avanza un debate oral o un "juicio por la verdad".

Por Redacción Tiempo de San Juan
El fiscal Jávega eleva a juicio a Roberto Bárzola por el femcidio de Nora Dalmasso

El fiscal Jávega eleva a juicio a Roberto Bárzola por el femcidio de Nora Dalmasso

A casi dos décadas del resonante y polémico crimen de Nora Dalmasso (51) en Río Cuarto, el fiscal Pablo Jávega dio por concluida la etapa de investigación y solicitó formalmente el envío a juicio de Roberto Marcos Bárzola (45) como único acusado. Bárzola, quien trabajaba como parquetista en la vivienda de la víctima al momento del hecho en noviembre de 2006, enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte y violación de domicilio, en concurso real.

Lee además
un sospechoso del caso nora dalmasso termino detenido por el crimen de un hombre en rio cuarto
Córdoba

Un sospechoso del caso Nora Dalmasso terminó detenido por el crimen de un hombre en Río Cuarto
en un fallo sin precedentes, condenaron a america tv a pagar $300 millones por difundir imagenes del cuerpo de nora dalmasso
19 años después

En un fallo sin precedentes, condenaron a América TV a pagar $300 millones por difundir imágenes del cuerpo de Nora Dalmasso

El requerimiento de Jávega, plasmado en un dictamen de 357 páginas, marca un punto de inflexión en una de las causas judiciales más controvertidas de Córdoba. El fiscal requirió al presidente de la Cámara en lo Criminal y Correccional que Bárzola sea sometido a juicio, ya sea mediante un debate oral ordinario o, en su defecto, a través de un juicio por la verdad. Esta última figura es una herramienta legal utilizada cuando los delitos no pueden ser castigados penalmente (debido a la prescripción), pero se busca investigar y reconstruir lo ocurrido.

El ADN como prueba central y el señalamiento de violencia de género

Uno de los pilares del dictamen es la enumeración detallada de pruebas que, por primera vez en 19 años, apuntan de manera directa contra un sospechoso concreto. Entre los elementos considerados determinantes se encuentra el ADN de Bárzola, hallado en ocho sectores distintos del cinto de la bata de baño con el que Dalmasso fue estrangulada. Además, un vello púbico encontrado en los genitales de la víctima también fue atribuido al acusado. Este cotejo genético, que el fiscal calificó como "irrefutable y contundente", recién pudo concretarse en septiembre de 2023, después de que el expediente pasara a manos de Jávega y de que el viudo de la víctima, Marcelo Macarrón, fuera absuelto en 2022. La coincidencia genética fue avalada por el FBI.

De acuerdo con la hipótesis reconstruida por Jávega, Bárzola, aprovechando su conocimiento de la casa tras realizar tareas de colocación de pisos, habría ingresado a la vivienda sin ejercer violencia sobre cerraduras, sorprendiendo a la víctima mientras dormía. El fiscal sostiene que, tras un forcejeo, el acusado la redujo, la estranguló y abusó sexualmente de ella, provocándole la muerte por asfixia.

El fiscal profundizó en el móvil del crimen, sosteniendo que el ataque estuvo motivado por "un estereotipo de supremacía de género", encuadrando el hecho en un contexto de violencia de género, al negarle a la mujer el derecho a decidir con quién vincularse.

La sombra de la prescripción y los fiscales anteriores

A pesar del requerimiento de elevación a juicio, la causa Dalmasso se encuentra actualmente atravesada por la cuestión de la prescripción de la acción penal. Aunque Bárzola fue acusado formalmente a fines de 2024, su defensa logró que la Cámara Criminal de Río Cuarto dictara su sobreseimiento por prescripción en octubre de 2025.

No obstante, la familia Dalmasso—compuesta por Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina— apeló esta decisión ante la Sala I del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, cuya resolución aún está pendiente. El juez de grado ya adelantó que, si se mantiene la oposición de la defensa, correspondería avanzar con un juicio por la verdad, aunque se espera una definición previa del Tribunal Superior sobre la prescripción.

El pedido de Jávega se da en un contexto de fuerte crítica al accionar judicial inicial. El fiscal reconstruyó en su dictamen que los primeros fiscales de la causa se negaron "de manera sistemática" a tomar muestras genéticas a Bárzola, pese a los reiterados pedidos de la familia Macarrón y el abogado Marcelo Brito, quien ya en 2007 lo había señalado como sospechoso. Tres fiscales que intervinieron inicialmente en el expediente enfrentarán un juicio político por presunto mal desempeño y negligencia grave, una decisión tomada por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. El viudo, Marcelo Macarrón, fue contundente al declarar que Bárzola es "el asesino que no vieron y no quisieron ver nunca".

Con este dictamen, la causa Dalmasso ingresa en una nueva etapa judicial, con el foco puesto en la definición sobre la prescripción y la modalidad de un eventual juzgamiento.

Temas
Seguí leyendo

El mileísmo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026 y mañana miércoles se votará en el Congreso

La Policía de la Ciudad echó a una oficial que subía videos "hot" con el uniforme

ANMAT prohibió un conocido aceite de oliva y pidió su urgente retiro de la venta

Alarma en la Quinta de Olivos: encontraron sin vida a un soldado que cumplía tareas de vigilancia

Tragedia en Pilar: una nena de 2 años fue embestida por un patrullero y pelea por su vida

Mató al amante de su esposa cuando los descubrió juntos en una casa y escapó

Se registraron 81 nuevos casos de coqueluche en Argentina: en qué lugares hay más contagio

Una mujer mató a 28 mascotas y luego murió tras consumir el mismo veneno

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Te Puede Interesar

El ahora condenado era custodiado por un policía.
Violencia de género

Seis años de cárcel para el joven albañil de 9 de Julio que violó a quien era su pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: No puede ser una empresa familiar
¿Rumbo al 2026?

Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: "No puede ser una empresa familiar"

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas
Fallo

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local
Bomba

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local

Un menor intentó robar una moto de agua de un taller mecánico y encarnó una fuga de película
Revuelo en Rawson

Un menor intentó robar una moto de agua de un taller mecánico y encarnó una fuga de película