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Revisión de medida

Otorgaron la detención domiciliaria al conductor que atropelló y mató a un ciclista en Médano

Se trata de Sergio Núñez, quien está preso desde el 4 de marzo pasado cuando ocurrió el accidente que costó la vida a Segundo Peña. La jueza le concedió la domiciliaria por su estado de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es Sergio Núñez, el imputado en la tragedia vial.

Este es Sergio Núñez, el imputado en la tragedia vial.

Después de dos intentos, finalmente le concedieron la prisión domiciliaria al conductor que se cruzó de carril con su camioneta y mató a un ciclista en Médano de Oro en marzo pasado. La jueza del caso dispuso este martes morigerar las condiciones de detención del sospechoso debido a que su defensora acreditó que padece problemas de salud.

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Sergio José Núñez ya había sufrido un revés la semana pasada, cuando el juez de impugnación Renato Roca rechazó el pedido de la abogada María Filomena Noriega y ratificó la prisión preventiva en sede policial dictada, en primera instancia, por la jueza Mónica Lucero. Sin embargo, la defensora insistió con la solicitud este martes y acompañó documentación sobre el cuadro de salud del imputado. Fue así que la magistrada de primera instancia revocó la medida de coerción y dispuso que cumpliera la detención en su domicilio.

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Núñez es el conductor que el pasado 4 de marzo protagonizó el siniestro vial fatal en Médano de Oro. De acuerdo con la investigación, circulaba en su camioneta por calle Alfonso XIII, entre calles 11 y 12, cuando cruzó la doble línea amarilla e invadió el carril contrario. En ese momento embistió de frente a Segundo Ramón Peña, de 82 años, quien se desplazaba en bicicleta. El impacto fue de tal violencia que la víctima sufrió heridas gravísimas y falleció minutos después en el Hospital Rawson, pese a los intentos por salvarle la vida.

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Por ese hecho, el 6 de marzo fue imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor. En esa audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva al considerar la gravedad del caso y los antecedentes del acusado. Es que Núñez ya contaba con una condena previa de un año por otro hecho, situación que fue valorada como un indicio de riesgo procesal. En ese contexto, la jueza Mónica Lucero ordenó su detención preventiva, medida que luego fue ratificada por el juez de impugnación Renato Roca.

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La jueza de garantías Mónica Lucero.

La jueza de garantías Mónica Lucero.

Sin embargo, en las últimas horas la situación cambió. Tras un nuevo planteo de la defensa, la jueza Lucero revisó la medida de coerción y resolvió otorgarle la detención domiciliaria. La magistrada entendió que correspondía morigerar su situación, principalmente por problemas de salud acreditados mediante documentación médica, por lo que el imputado continuará el proceso bajo arresto domiciliario y sujeto a las condiciones que dispuso la Justicia mientras la causa sigue su curso en los tribunales provinciales.

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