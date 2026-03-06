Dejan preso al conductor que atropelló y mató a un ciclista en el Médano de Oro

El miércoles 4 de marzo hubo un accidente fatal en el Médano de Oro, donde un ciclista fue atropellado por una camioneta Hilux en Alfonso XIII entre calles 12 y 13. La víctima, identificada como Segundo Ramón Peña, falleció en el acto producto de la brutal embestida que le propinó el vehículo conducido por Sergio Núñez.

Tras este siniestro, este viernes se realizó la audiencia de formalización contra el conductor y por pedido de la Fiscalía, a cargo del Dr. Roberto Ginsberg y Agostina Ventimiglia, se le dictó prisión preventiva por el plazo de dos meses. Además, quedó imputado por Homicidio Culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor.

Esta medida cautelar en contra se tomó porque Núñez cuenta con un antecedente condenatorio ocurrido durante la pandemia., donde Flagrancia lo condenó a un año de prisión condicional. Hay que tener en cuenta que una condena previa recién prescribe a los 10 años de sucedido el hecho.

Repasando el hecho, Segundo Peña iba circulando por Alfonso XIII y Núñez invadió el carril, cruzando la doble línea amarilla, y atropelló de manera frontal al ciclista.