lunes 5 de enero 2026

Policiales

Mecheras de Caucete evitaron la cárcel y tendrán que realizar trabajos comunitarios

Tres jóvenes de Caucete evitaron la cárcel tras un intento de hurto en un supermercado capitalino. El juez ordenó tareas comunitarias, una reparación económica y les prohibió volver al comercio por un año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un intento de robo ocurrido en un hipermercado de Capital tuvo un desenlace poco habitual. Tres jóvenes oriundas de Caucete fueron detenidas tras intentar sustraer mercadería, pero finalmente no recibieron una condena de prisión. La Justicia optó por aplicar una salida alternativa.

Según fuentes policiales, el caso fue analizado por un juez de Garantías, quien resolvió otorgarles la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, al considerar que se trataba de un delito de menor entidad y que las imputadas no contaban con antecedentes penales. De esta manera, el proceso penal quedó suspendido por el plazo de un año.

Entre las condiciones impuestas, se estableció que las jóvenes deberán cumplir 120 horas de trabajo comunitario no remunerado en la Municipalidad de Caucete, a realizarse dentro de un período máximo de ocho meses. Además, cada una deberá pagar una suma de 50 mil pesos en concepto de reparación simbólica, dinero que será destinado a merenderos de la zona.

Otra de las medidas fue la prohibición de ingreso al Hiper Libertad por el término de un año. El comercio donde se produjo el intento de hurto quedó expresamente vedado para las involucradas como parte del acuerdo judicial.

El hecho:

Las jóvenes se trasladaron desde Caucete hasta la Capital con la presunta intención de cometer el ilícito. El episodio se registró antes de Año Nuevo alrededor de las 21.15hs, cuando personal de seguridad detectó que ocultaban distintos productos entre carteras y mochilas.

La mercadería incluía alimentos, bebidas, artículos de perfumería, protectores solares y preservativos. Si bien lograron salir del local sin abonar los productos, fueron interceptadas a pocos metros por efectivos policiales que patrullaban la zona, logrando recuperar la totalidad de lo sustraído.

