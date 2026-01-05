Tensión en Chimbas: una familia soltó un pitbull contra la Policía para evitar la detención de un delincuente

Un procedimiento policial desarrollado durante la tarde del domingo en el departamento Chimbas estuvo marcado por una situación de extrema tensión y riesgo para los efectivos que participaron del operativo. Todo comenzó con la detención de un joven sorprendido mientras robaba en una vivienda, lo que desató una reacción violenta por parte de su entorno familiar.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas en inmediaciones de calle Oro y Callejón Chubut, donde agentes de la Casilla Independencia patrullaban la zona cuando recibieron un aviso del sistema 911 por un robo en curso. Al llegar al lugar, y con apoyo de personal de la Motorizada VI, los uniformados lograron reducir al sospechoso, identificado como Rodrigo Garín, de 25 años, quien estaba sustrayendo aberturas de la propiedad afectada.

Mientras los policías intentaban trasladarlo, familiares del detenido se presentaron en la escena e intentaron impedir el procedimiento, lo que obligó a solicitar refuerzos de la Unidad Operativa Centenario para controlar la situación.

En medio de ese contexto, uno de los allegados del joven liberó a un perro de raza pitbull y lo incitó a atacar a los efectivos. El animal se abalanzó sobre un policía que acababa de llegar en motocicleta para colaborar con sus compañeros. El agente logró esquivar la mordida, aunque el can llegó a rozarle la zona del gemelo de una de sus piernas, sin provocarle heridas de gravedad.

Tras el incidente, los familiares se dispersaron y el perro se perdió entre las fincas cercanas, según confirmaron fuentes policiales.

Finalmente, la Fiscalía de Flagrancia dispuso imputar a Garín por el delito de tentativa de robo, quedando alojado en la Comisaría 17ª, mientras continúan las actuaciones correspondientes por lo sucedido durante el operativo.