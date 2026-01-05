lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia

Tensión en Chimbas: una familia soltó un pitbull contra la Policía para evitar la detención de un delincuente

El grave episodio ocurrió durante un procedimiento por un robo en una vivienda. El animal fue incitado a atacar a un efectivo que acudía en apoyo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa&nbsp;

Imagen ilustrativa 

Un procedimiento policial desarrollado durante la tarde del domingo en el departamento Chimbas estuvo marcado por una situación de extrema tensión y riesgo para los efectivos que participaron del operativo. Todo comenzó con la detención de un joven sorprendido mientras robaba en una vivienda, lo que desató una reacción violenta por parte de su entorno familiar.

Lee además
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una mujer de Chimbas denunció que se metieron a su cuenta ANSES y sufrió una estafa de $5.000.000
Imagen ilustrativa
Violencia

Un sujeto, que ha tenido roces con la justicia, terminó internado tras ser apuñalado por su hermano en Chimbas

El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas en inmediaciones de calle Oro y Callejón Chubut, donde agentes de la Casilla Independencia patrullaban la zona cuando recibieron un aviso del sistema 911 por un robo en curso. Al llegar al lugar, y con apoyo de personal de la Motorizada VI, los uniformados lograron reducir al sospechoso, identificado como Rodrigo Garín, de 25 años, quien estaba sustrayendo aberturas de la propiedad afectada.

Mientras los policías intentaban trasladarlo, familiares del detenido se presentaron en la escena e intentaron impedir el procedimiento, lo que obligó a solicitar refuerzos de la Unidad Operativa Centenario para controlar la situación.

En medio de ese contexto, uno de los allegados del joven liberó a un perro de raza pitbull y lo incitó a atacar a los efectivos. El animal se abalanzó sobre un policía que acababa de llegar en motocicleta para colaborar con sus compañeros. El agente logró esquivar la mordida, aunque el can llegó a rozarle la zona del gemelo de una de sus piernas, sin provocarle heridas de gravedad.

Tras el incidente, los familiares se dispersaron y el perro se perdió entre las fincas cercanas, según confirmaron fuentes policiales.

Finalmente, la Fiscalía de Flagrancia dispuso imputar a Garín por el delito de tentativa de robo, quedando alojado en la Comisaría 17ª, mientras continúan las actuaciones correspondientes por lo sucedido durante el operativo.

Temas
Seguí leyendo

Se abalanzó sobre un auto para robar y terminó cayendo violentamente al asfalto, golpeado y esposado

Recuperaron una moto robada a una portera en Chimbas y apuntan contra uno de "Los Matacos" por sustraer el rodado

El mapa del poder en el Concejo Deliberante de Chimbas: quién es quién en medio de la polémica

Tres ladrones maniataron y asaltaron al dueño de un taller de marmolería de Chimbas

"No la pudiste pelear": dolor tras la muerte del motociclista que impactó por la mala maniobra de un conductor en Chimbas y luego escapó

La disputa entre Daniela Rodríguez y los concejales de Chimbas subió de nivel: le bajaron la creación de una tasa municipal

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires

Daniela Rodríguez y su relación con el gramajismo tras los cambios al Presupuesto: "El quiebre está dado desde que cortás el diálogo"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Javier Milei, presidente de Argentina, y el canciller Pablo Quirno, en la última reunión del Mercosur
Posiciones desencontradas

Con Argentina al frente, 10 países rechazaron una condena unánime de la CELAC a la captura de Maduro

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026 video
Video

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito
Pasión tuerca

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito

Vacaciones con espera: más de dos horas de demora para cruzar a Chile por Agua Negra
Saturado de turistas

Vacaciones con espera: más de dos horas de demora para cruzar a Chile por Agua Negra

Te Puede Interesar

Una beba de 1 año y 5 meses permanece internada tras sufrir quemaduras con agua caliente en el rostro y el pecho, mientras estaba junto a su madre en Caucete.
Angustia

Estaba de picnic en el Skate Park de Caucete, se le resbaló el termo y su beba sufrió importantes quemaduras

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

El Hospital César Aguilar de Caucete fue uno de los centros cuya infraestructra fue mejorada.
Balance

Los cinco hospitales del interior sanjuanino cuyos edificios "revivieron" en 2025

Imagen ilustrativa 
Violencia

Tensión en Chimbas: una familia soltó un pitbull contra la Policía para evitar la detención de un delincuente

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida