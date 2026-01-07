A 3.350 metros de altura y camino a La Serena , los sanjuaninos que atraviesan el Paso internacional de Agua Negra se encuentran con una joya muy parecida al Dique Caracoles. Conocido como La Laguna , el embalse marca un punto notable en la ruta poco antes de llegar a la aduana chilena.

Dolor Conmoción en el sector productivo de San Juan por la muerte de un reconocido dirigente

De la pile a la escuela Definieron cuándo comenzarán las clases en San Juan y la fecha de las vacaciones de invierno

Es el primer embalse construido para el riego en la provincia de Elqui y está situado en la Ruta 41. Además de ser proyecto hidráulico importante, resulta un atractivo para los viajeros que se dirigen a las playas chilenas y por eso Tiempo de San Juan te lo muestra desde arriba, con un punto de vista único.

Edit-2121

Es un embalse de regulación y almacenamiento de agua utilizado principalmente para riego en la cuenca del río Elqui. Tiene capacidad para alrededor de 37–40 millones de m³ de agua, que se usa para irrigar gran parte del valle y regular caudales aguas abajo.

En invierno la zona cerca del embalse puede experimentar temperaturas muy bajas y nieve, lo que puede afectar el camino y la gestión del agua. Sin embargo, en pleno verano se ofrece como un atractivos para los sanjuaninos que viajan a la costa chilena.

Embed - La joyita camino a las playas de La Serena

Es que el cuerpo de agua se ubica en un valle cordillerano, pues se trata de un espejo en medio de las montañas y por tanto forma parte del paisaje que incluye ríos, glaciares y cumbres importantes en su entorno.