miércoles 7 de enero 2026

Tiempo en Chile

La joyita camino a las playas de La Serena

Parecido al Dique Caracoles en su infraestructura, a la vera de la Ruta 41 se encuentra el embalse conocido como La Laguna, un proyecto hidráulico que alimenta a toda una provincia, pero que también embellece Los Andes. Mirá qué lindo.

Por Luz Ochoa
A 3.350 metros de altura y camino a La Serena, los sanjuaninos que atraviesan el Paso internacional de Agua Negra se encuentran con una joya muy parecida al Dique Caracoles. Conocido como La Laguna, el embalse marca un punto notable en la ruta poco antes de llegar a la aduana chilena.

Es el primer embalse construido para el riego en la provincia de Elqui y está situado en la Ruta 41. Además de ser proyecto hidráulico importante, resulta un atractivo para los viajeros que se dirigen a las playas chilenas y por eso Tiempo de San Juan te lo muestra desde arriba, con un punto de vista único.

Edit-2121

Es un embalse de regulación y almacenamiento de agua utilizado principalmente para riego en la cuenca del río Elqui. Tiene capacidad para alrededor de 37–40 millones de m³ de agua, que se usa para irrigar gran parte del valle y regular caudales aguas abajo.

En invierno la zona cerca del embalse puede experimentar temperaturas muy bajas y nieve, lo que puede afectar el camino y la gestión del agua. Sin embargo, en pleno verano se ofrece como un atractivos para los sanjuaninos que viajan a la costa chilena.

Es que el cuerpo de agua se ubica en un valle cordillerano, pues se trata de un espejo en medio de las montañas y por tanto forma parte del paisaje que incluye ríos, glaciares y cumbres importantes en su entorno.

Edit-2118

