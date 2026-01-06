Conmoción en el sector productivo de San Juan por la muerte de un reconocido dirigente

La muerte de Bruno Perín generó un profundo impacto en el sector productivo de San Juan . El reconocido productor de ajo y dirigente con una extensa trayectoria falleció el último lunes. En el rubro recordaron su figura por estar estrechamente ligado a la defensa del pequeño productor y al cuidado del agua.

Perín fue presidente de la Junta de Riego de Pocito y formó parte activa de distintas entidades del ámbito agroproductivo, entre ellas la Asociación Sanjuanina de Productores de Semillas. A lo largo de décadas, su voz fue una referencia en debates vinculados a la rentabilidad, la tecnificación, la integración productiva y la administración del recurso hídrico.

Desde el sector viñatero, Juan José Ramos recordó su militancia desde los años 60, cuando sus familias compartían espacios de organización que luego dieron origen a instituciones clave del agro sanjuanino. Destacó que, más allá del cargo que ocupara —desde entidades viñateras hasta cámaras ajeras, organismos técnicos y espacios nacionales—, Perín se caracterizó por la claridad de sus análisis y por una mirada profunda, sencilla y comprometida con la realidad del productor chico.

En la misma línea, Ernesto Esaq evocó su paso compartido por el ámbito de Hidráulica en Pocito, donde Perín fue un firme defensor del carácter público del agua y de la legislación vigente. Remarcó su rol como formador y referente, alguien que transmitía conocimientos y principios que, para muchos, marcaron una forma de entender y cuidar los recursos de la provincia.

El velorio se realizó en la Cocheria San Juan. Desde este martes, sus restos descansan en el cementerio San Miguel de Rawson.